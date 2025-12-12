12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बालोद

ईंट भट्ठे की पानी टंकी भरभराकर गिरी, मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत, 3 साल की मासूम बच्ची घायल

Big Incident: ग्राम चिखली में ईंट भट्ठा परिसर में सीमेंट ईंट से बनाई गई पानी टंकी ढह गई। हादसे में दो महिलाओं की पानी टंकी के नीचे दबने से मौत हो गई।

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Balod Incident News: बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम चिखली में ईंट भट्ठा परिसर में सीमेंट ईंट से बनाई गई पानी टंकी ढह गई। हादसे में दो महिलाओं की पानी टंकी के नीचे दबने से मौत हो गई। मामला बुधवार की सुबह का बताया जा रहा है। चिखली डेम के डुबान में अवैध रुप से संचालित एक ईंट भट्ठे का संचालन हो रहा है। इस ईंट भट्ठे में काम करने आई दो महिलाएं व एक बच्चा ईंट भट्ठा परिसर में सीमेंट ईंट से बनाई गई पानी टंकी जर्जर होने के कारण ज्यादा पानी भरने का दबाव झेल नहीं पाई और चारों तरफ से टूट गई।

जानकारी के मुताबिक, पानी टंकी के पास बैठकर नहा रही आशा बारले उम्र 25 साल व चंद्रकला उम्र 45 साल दोनों निवासी बलौदाबाजार की मौत पानी टंकी की दीवार गिरने से दबने के कारण हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद तत्काल तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों महिलाओं को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 साल की मासूम बच्ची अनुष्का बारले को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

जांच कराएगी पुलिस

पानी टंकी फूटने के मामले में पुलिस स्पेशल टीम बुलाकर जांच करेगी। वहीं पानी टंकी का निर्माण किसने कराया था। ईंट भट्ठे का संचालन कौन कर रहा था। इसका मालिक कौन है। इसकी भी जानकारी पुलिस ले रही है। दरअसल मानसून सीजन के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अन्य जगहों पर काम करने जाते हैं। ठीक ऐसे ही बलौदाबाजार के कुछ परिवार यहां काम करने आए हुए हैं लेकिन इस घटना के बाद सभी मजदूर सदमे में हैं।

ईंट भट्ठे के संचालनकर्ता की जानकारी भी पुख्ता नहीं

घटना के बाद पहले तो दल्लीराजहरा थाना पुलिस ने मृत महिलाओं का पंचनामा किया व इस मामले की जानकारी ली। उसके बाद परिजन शव को गृह ग्राम ले गए, जहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं घटना के बाद डौंडी थाना पुलिस ने भी घटना स्थल पर जाकर मामले की जांच की। घटना के बाद ईंट भट्ठे का मालिक भी नदारद रहा। डौंडी पुलिस की मानें तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस ईंट भट्ठे का संचालन कौन कर रहा है।

दो साल पहले बनाई गई थी पानी टंकी, हो गई थी जर्जर

पुलिस की पूछताछ में वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों ने बताया कि पानी टंकी का निर्माण दो साल पहले किया गया था। टंकी निर्माण की ऊंचाई चार फीट व लंबाई 8 फीट के करीब थी। इसी पानी का उपयोग यहां कार्यरत मजदूर ईंट बनाने व नहाने के लिए कर रहे थे।

इस पूरे मामले में डौंडी थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि ईंट भट्ठा किसका है, यह पता नहीं हैं। पानी टंकी की दीवार गिरने से दो महिला मजदूर की मौत हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है। - उमा ठाकुर, थाना प्रभारी डौंडी थाना

खबर शेयर करें:

