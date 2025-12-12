ईंट भट्ठे की पानी टंकी भरभराकर गिरी, मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत, 3 साल की मासूम बच्ची घायल

Balod Incident News: बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम चिखली में ईंट भट्ठा परिसर में सीमेंट ईंट से बनाई गई पानी टंकी ढह गई। हादसे में दो महिलाओं की पानी टंकी के नीचे दबने से मौत हो गई। मामला बुधवार की सुबह का बताया जा रहा है। चिखली डेम के डुबान में अवैध रुप से संचालित एक ईंट भट्ठे का संचालन हो रहा है। इस ईंट भट्ठे में काम करने आई दो महिलाएं व एक बच्चा ईंट भट्ठा परिसर में सीमेंट ईंट से बनाई गई पानी टंकी जर्जर होने के कारण ज्यादा पानी भरने का दबाव झेल नहीं पाई और चारों तरफ से टूट गई।