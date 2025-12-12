Bus Accident in Andhra-CG Border: मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा: गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल

Bus Accident in Andhra-CG Border: छत्तीसगढ़ से सटे आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली घाट में शुक्रवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। अरुकु से रायलसीमा चित्तूर की ओर जा रही एक प्राइवेट ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 8 यात्रियों की मौत की हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश के चिंतूर स्थित अस्पतालों में ले जाया जा रहा है।