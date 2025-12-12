12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सुकमा

Bus Accident in Andhra-CG Border: मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा: गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल

Andhra-Chhattisgarh border bus crash: शुक्रवार को तड़के अरुकु से रायलासीमा चित्तूर जा रही प्राइवेट ट्रेवल्स बस खाई में गिरी गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

सुकमा

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bus Accident in Andhra-CG Border: छत्तीसगढ़ से सटे आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली घाट में शुक्रवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। अरुकु से रायलसीमा चित्तूर की ओर जा रही एक प्राइवेट ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 8 यात्रियों की मौत की हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश के चिंतूर स्थित अस्पतालों में ले जाया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, बस अरुकु घाटी से रवाना होकर रायलसीमा के चित्तूर की दिशा में जा रही थी। जैसे ही वाहन मारेडमिल्ली घाट के घुमावदार मोड़ों पर पहुंचा, चालक का बस पर से नियंत्रण हट गया और बस खाई में जा समाई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला सीमा से सटे क्षेत्र में हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

शुरू हुआ बचाव अभियान

स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं। अंधेरा और दुर्गम घाटी होने के कारण बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन फिर भी राहत दल लगातार यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटा रहा। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर अवस्था वाले मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।

पुलिस ने मौके का मुआयना कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अंदाजों के मुताबिक खराब मौसम, तेज ढलान और घुमावदार रास्ता दुर्घटना का कारण हो सकते हैं, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा।

परिजनों में शोक की लहर

इस दुखद घटना के बाद यात्रियों के परिजनों में शोक की लहर फैल गई है। प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित करने की (Bus Accident in Andhra-CG Border) प्रक्रिया जारी है। फिलहाल बचाव कार्य और घायलों का उपचार तेजी से जारी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Dec 2025 08:30 am

Published on:

12 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Bus Accident in Andhra-CG Border: मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा: गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल

