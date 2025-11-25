SIR Form: व्यक्तिगत जानकारी न करें साझा… SIR प्रक्रिया को लेकर आयोग ने जारी की चेतावनी

यदि किसी व्यक्ति द्वारा फोन कॉल, मैसेज या किसी अन्य माध्यम से ओटीपी या संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है, तो यह निश्चित रूप से धोखाधड़ी का प्रयास है और मतदाताओं को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि मतदाता अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी, बैंक विवरण, आधार संख्या, मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा न करें।