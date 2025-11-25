Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

SIR Form: व्यक्तिगत जानकारी न करें साझा… SIR प्रक्रिया को लेकर आयोग ने जारी की चेतावनी

SIR Form: चुनाव आयोग ने मतदाताओं को चेतावनी दी है कि SIR प्रक्रिया में कभी भी OTP नहीं मांगा जाता। फेक कॉल और मैसेज से सावधान रहें, अपनी निजी जानकारी साझा न करें।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

एसआईआर में ओटीपी साझा न करें (photo source- Patrika)

एसआईआर में ओटीपी साझा न करें (photo source- Patrika)

SIR Form: भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने मतदाताओं को साइबर ठगी से बचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी सेवा में मतदाताओं से कभी भी ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नहीं मांगा जाता।

SIR Form: व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ न करें साझा

यदि किसी व्यक्ति द्वारा फोन कॉल, मैसेज या किसी अन्य माध्यम से ओटीपी या संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है, तो यह निश्चित रूप से धोखाधड़ी का प्रयास है और मतदाताओं को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि मतदाता अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी, बैंक विवरण, आधार संख्या, मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध कॉल या मैसेज पर न करें भरोसा

SIR Form: एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सभी अधिकृत सेवाएँ केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक पोर्टल और वैध माध्यमों से ही उपलब्ध हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और ऐसे मामलों की तुरंत सूचना स्थानीय अधिकारियों या निर्वाचन कार्यालय को दें।

