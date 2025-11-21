Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Cyber Fraud News: SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट! निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइंस

Cyber Fraud News: छत्तीसगढ़ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ओटीपी ठगी के मामलों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चेतावनी जारी की है।

Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट (photo source- Patrika)

SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट (photo source- Patrika)

Cyber Fraud News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता गणना फॉर्म भरते समय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। जारी सूचना में कहा गया है कि फॉर्म में मोबाइल नंबर देना सुरक्षित है, लेकिन इसी बहाने कुछ साइबर अपराधी धोखाधड़ी की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है।

Cyber Fraud News: ऐसे हो रही है SIR प्रक्रिया में ठगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। न तो कोई अधिकारी, न कर्मचारी और न ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ओटीपी मांगते हैं। अत: यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कर्मचारी या अधिकारी बताकर ओटीपी मांगता है, तो यह ठगी का प्रयास हो सकता है। पुलिस विभाग ने भी नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी नई प्रकार की ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है और अपील की है कि कोई भी ओटीपी अज्ञात व्यक्ति को न दें।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

नागरिकों से आग्रह किया गया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। अधिक जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही सीईओ छत्तीसगढ़ के फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पेज से अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।

Cyber Fraud News: ओटीपी से जुड़ी संभावित ठगी से ऐसे बचें

फोन पर ओटीपी न बताएं: यदि कोई व्यक्ति कॉल कर आपके मोबाइल पर आए ओटीपी की मांग करे, तो तुरंत मना कर दें।

बीएलओ से ही संपर्क करें: कॉल करने वाले को स्पष्ट कहें कि आप सीधे कार्यालय या बीएलओ से संपर्क करेंगे।

दबाव या धमकी पर तुरंत रिपोर्ट करें: यदि कोई ओटीपी देने के लिए दबाव बनाए या धमकी दे, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या साइबर सेल को सूचना दें।

बीएलओ फॉर्म भरने में किसी ओटीपी की आवश्यकता नहीं।

BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी, कहा- ये नंबर पहलगाम अटैक से जुड़ा है, IB ऑफिस आओ, फिर जो हुआ…
रायपुर
BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी (फोटो सोर्स- X)

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Cyber Fraud News: SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट! निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइंस

