Cyber Fraud News: SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट! निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइंस

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। न तो कोई अधिकारी, न कर्मचारी और न ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ओटीपी मांगते हैं। अत: यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कर्मचारी या अधिकारी बताकर ओटीपी मांगता है, तो यह ठगी का प्रयास हो सकता है। पुलिस विभाग ने भी नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी नई प्रकार की ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है और अपील की है कि कोई भी ओटीपी अज्ञात व्यक्ति को न दें।