Cyber Fraud News: SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट! निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइंस

SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट (photo source- Patrika)
Cyber Fraud News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता गणना फॉर्म भरते समय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। जारी सूचना में कहा गया है कि फॉर्म में मोबाइल नंबर देना सुरक्षित है, लेकिन इसी बहाने कुछ साइबर अपराधी धोखाधड़ी की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। न तो कोई अधिकारी, न कर्मचारी और न ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ओटीपी मांगते हैं। अत: यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कर्मचारी या अधिकारी बताकर ओटीपी मांगता है, तो यह ठगी का प्रयास हो सकता है। पुलिस विभाग ने भी नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी नई प्रकार की ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है और अपील की है कि कोई भी ओटीपी अज्ञात व्यक्ति को न दें।
नागरिकों से आग्रह किया गया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। अधिक जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही सीईओ छत्तीसगढ़ के फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पेज से अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।
फोन पर ओटीपी न बताएं: यदि कोई व्यक्ति कॉल कर आपके मोबाइल पर आए ओटीपी की मांग करे, तो तुरंत मना कर दें।
बीएलओ से ही संपर्क करें: कॉल करने वाले को स्पष्ट कहें कि आप सीधे कार्यालय या बीएलओ से संपर्क करेंगे।
दबाव या धमकी पर तुरंत रिपोर्ट करें: यदि कोई ओटीपी देने के लिए दबाव बनाए या धमकी दे, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या साइबर सेल को सूचना दें।
बीएलओ फॉर्म भरने में किसी ओटीपी की आवश्यकता नहीं।
