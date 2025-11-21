साइबर ठगों का नया हथियार SIR… भूलकर आप भी न करें ये गलती, आयोग ने जारी की सख्त चेतावनी

आयोग की ओर से गणना पत्रक को वोटर से लिया जा रहा है। बीएलओ इस गणना पत्रक को अपनी आईडी से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं लेकिन आयोग की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। बुधवार को काफी देर तक यह वेबसाइट डाउन रही। इस कारण से बीएलओ निर्धारित कई फार्म को अपलोड नहीं कर सके। हालांकि दोपहर बाद साइट ने काम करना शुरू किया तब कुछ क्षेत्र के बीएलओ ने गणना पत्रक को अपलोड किया। अपलोड करने का कार्य इतना धीरे है कि अब सुपरवाइजर भी परेशान हैं और वे बीएलओ से गणना पत्रक लेकर स्वयं अपलोड करने जा रहे हैं।