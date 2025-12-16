छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड में राहत! नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव, धुआं और लकड़ी की समस्या हुई खत्म…

आपको बता दें की कि प्रतिदिन एक जगह पर लगभग 100-150 रुपये की लकड़ी की खपत होती थी। अब बिजली की खपत बढ़ेगी, लेकिन लोगों को लकड़ी जलाने में होने वाली परेशानी और धुएं से राहत मिलेगी। हाड़ कंपाने वाली रात में स्थाई अलाव से काम करने वालों और घर लौटने वालों को गर्मी और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थलों का ही उपयोग करें और अलाव के आसपास सुरक्षित दूरी बनाए रखें।