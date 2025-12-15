15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Online Land Diversion in CG: छत्तीसगढ़ में भूमि डायवर्सन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे होगा आवेदन, जानें नई प्रीमियम दरें…

Online Land Diversion in CG: अब प्रदेश के नागरिक घर बैठे ही जमीन डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 15, 2025

Online Land Diversion in CG: छत्तीसगढ़ में भूमि डायवर्सन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे होगा आवेदन, जानें नई प्रीमियम दरें...(photo-patrika)

Online Land Diversion in CG: छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने भूमि डायवर्सन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन करने का बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के नागरिक घर बैठे ही जमीन डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। राजस्व विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।

Online Land Diversion in CG: ऑनलाइन भूमि डायवर्सन प्रोसेस

सरकार के अनुसार, नई ऑनलाइन व्यवस्था से भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो जाएगी। इससे किसानों, भूमि मालिकों और परियोजना संचालकों को एसडीएम कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई प्रणाली के तहत भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, साथ ही संबंधित क्षेत्र के अनुसार भू-राजस्व और प्रीमियम दर का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा।

15 दिन में आदेश, नहीं तो ऑटोमेटिक मंजूरी

नई व्यवस्था के तहत आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त होगा। नियमानुसार एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो 16वें दिन सिस्टम के माध्यम से आदेश स्वतः जारी हो जाएगा और डायवर्सन स्वतः मान्य माना जाएगा।

आपको बता दें की पहले भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी। पहले एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था, इसके बावजूद आवेदकों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से लंबित मामलों में कमी आएगी और अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगेगी।

किन क्षेत्रों में लागू होगी नई व्यवस्था

नई प्रणाली के तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों, नगर निगम व नगरपालिका की बाह्य सीमा से 5 किलोमीटर क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्रों और नगर पंचायत की बाह्य सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इन भूमियों का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

नई प्रीमियम दरें तय

भूमि डायवर्सन के लिए सरकार ने नई प्रीमियम दरें भी निर्धारित की हैं। ये दरें लगभग 3 रुपये प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपये प्रति वर्गमीटर तक होंगी। नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार प्रीमियम दरें अलग-अलग होंगी। इसके अलावा आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुसार भी अलग-अलग दरें लागू की गई हैं।

क्या होंगे फायदे

  • घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
  • एसडीएम कार्यालय के चक्कर में कमी
  • 15 दिन के भीतर आदेश जारी करने की बाध्यता
  • लंबित मामलों में कमी
  • अघोषित लेन-देन और भ्रष्टाचार पर रोक
  • भूमि स्वामियों और परियोजना संचालकों को समयबद्ध सेवा

क्षेत्र और उपयोग के अनुसार स्पष्ट प्रीमियम दरें

सरकार का दावा है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से भूमि डायवर्सन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी। इससे किसानों, भूमि मालिकों और परियोजना संचालकों को अपनी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 02:39 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Online Land Diversion in CG: छत्तीसगढ़ में भूमि डायवर्सन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे होगा आवेदन, जानें नई प्रीमियम दरें…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG में बंपर नौकरी का ऐलान.. मंत्री खुशवंत साहेब सदन में बोले- एक साथ 14 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगी जॉब

Minister Khuswant Saheb news,
रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, महतारी वंदन योजना सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा...(photo-patrika)
रायपुर

आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का निधन, शोक की लहर

आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

रेलवे कर्मचारियों के लिए नया नियम: ड्यूटी पर वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

रील बनाई तो होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- pexels)
रायपुर

अजय चंद्राकर के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री नाराज, विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.