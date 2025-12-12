12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

अब सरकारी काम पूरी तरह होगा ऑनलाइन! छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, जानें GAD के प्रमुख निर्देश…

E-Office System in CG: रायपुर में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

अब सरकारी काम पूरी तरह होगा ऑनलाइन(photo-patrika)

E-Office System in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय से लेकर जिले स्तर तक- सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।

सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सरल और प्रभावी बनेगी। वर्तमान में मंत्रालय सहित राज्य के कई कार्यालयों में ई-ऑफिस के जरिए नस्ती संचालन शुरू हो चुका है, जिसे अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

E-Office System in CG: GAD के प्रमुख निर्देश

  • 1 जनवरी 2026 से कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी, विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना कागजी फाइलें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
  • जिन मामलों में शासन स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है, उन्हें ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाएगा।
  • सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस रिसीप्ट (Receipt) से ही किया जाएगा।
  • अधिकारी मुख्यालय से बाहर या शासकीय प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से काम निपटा सकेंगे।
  • सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आवश्यकतानुसार अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस से काम कर सकेंगे।
  • दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटली जनरेट किया जाए। प्रिंट निकालकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है।

