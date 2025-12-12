अब सरकारी काम पूरी तरह होगा ऑनलाइन! छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, जानें GAD के प्रमुख निर्देश…

E-Office System in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय से लेकर जिले स्तर तक- सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।