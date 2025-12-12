12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur to Goa Special Train: छुट्टियों में रायपुर से गोवा तक सफर होगा आसान, 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन…

Raipur to Goa Special Train: विमान सेवाओं में अनिश्चितता और बढ़ते किराए के बीच रेलवे ने बिलासपुर–मडगांव के बीच साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

Raipur to Goa Special Train: छुट्टियों में रायपुर से गोवा तक सफर होगा आसान, 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन...(photo-patrika)

Raipur to Goa Special Train: छुट्टियों में रायपुर से गोवा तक सफर होगा आसान, 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन...(photo-patrika)

Raipur to Goa Special Train: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शीतकालीन अवकाश में गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। विमान सेवाओं में अनिश्चितता और बढ़ते किराए के बीच रेलवे ने बिलासपुर–मडगांव के बीच साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 20 दिसंबर से शुरू होकर कुल चार फेरे लगाएगी। इसके लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की सुविधा दी गई है।

Raipur to Goa Special Train: इन तिथियों पर चलेगी स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 08241 बिलासपुर–मडगांव शीतकालीन स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 20 व 27 दिसंबर, तथा 3 व 10 जनवरी को प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी। जबकि वापसी में 08242 मडगांव–बिलासपुर स्पेशल ट्रेन मडगांव से 22 व 29 दिसंबर, तथा 5 व 12 जनवरी को प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

बिलासपुर से नागपुर तक कई स्टेशनों पर ठहराव

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर स्टेशनों पर दिया गया है। इससे प्रदेश के विभिन्न शहरों के यात्रियों को गोवा जाने में आसानी होगी।

18 कोच, सभी श्रेणियों की सुविधा

ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 1 एसएलआरडी, 3 सामान्य कोच, 2 स्लीपर, 2 एसी-III इकोनॉमी, 8 एसी-III, 1 एसी-II और 1 जनरेटर कार शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी श्रेणियों में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं, जिससे यात्री अपनी यात्रा योजना के अनुसार टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। शीतकालीन सीजन में गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प साबित होगी।

Published on:

12 Dec 2025 12:49 pm

Raipur to Goa Special Train: छुट्टियों में रायपुर से गोवा तक सफर होगा आसान, 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन…

