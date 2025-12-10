CM-मंत्रियों को लेकर मंच पर अपशब्द… JPL कोल खदान की जनसुनवाई में जमकर हुआ हंगामा, BJP नेताओं ने जताई कड़ी आपत्ति

दरअसल, रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में कोल खदान के लिए JPL (JPL Coal Mine) को जमीन प्रस्तावित है, लेकिन ग्रामीण कोल खदान के खिलाफ हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित खदान से उन्हें विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और आजीविका पर संकट का खतरा है। उनका कहना है कि तमनार और आसपास का इलाका पहले से ही कंपनियों के कारण प्रदूषण की चपेट में है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जल-जंगल-जमीन भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। प्रस्तावित कोयला खदान का हर हाल में विरोध करेंगे। विरोध के बीच आयोजित इस जनसुनवाई में स्थानीय निवासियों ने परियोजना को पूर्णतः निरस्त करने की मांग भी दोहराई।