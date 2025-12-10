Python attack in CG: शौच के लिए युवक गया था तालाब... अजगर के हमले से हुई दर्दनाक मौत, गांव में दहशत(photo-patrika)
Python attack in CG: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक और विचलित करने वाली घटना सामने आई है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत छेवारीपाली गांव में सोमवार सुबह शौच के लिए घर से निकले एक युवक की अजगर के हमले में मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
स्थानीय ग्रामीणों ने कहा की युवक सुबह करीब 5 बजे गांव के पास स्थित तालाब की ओर गया था। इसी दौरान झाड़ियों के बीच छिपे एक विशाल अजगर ने अचानक हमला कर लिया। पास से गुजर रहे दो ग्रामीणों ने युवक की चीख सुनी, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचे, अजगर उसे लपेट चुका था। ग्रामीणों ने शोर मचाकर सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थीं।
घटना की जानकारी मिलते ही सरिया थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की, ताकि सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जा सके।
गांव में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि रात और सुबह के समय जंगली जानवरों की हलचल बढ़ गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।
