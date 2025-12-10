Python attack in CG: शौच के लिए युवक गया था तालाब… अजगर के हमले से हुई दर्दनाक मौत, गांव में दहशत

स्थानीय ग्रामीणों ने कहा की युवक सुबह करीब 5 बजे गांव के पास स्थित तालाब की ओर गया था। इसी दौरान झाड़ियों के बीच छिपे एक विशाल अजगर ने अचानक हमला कर लिया। पास से गुजर रहे दो ग्रामीणों ने युवक की चीख सुनी, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचे, अजगर उसे लपेट चुका था। ग्रामीणों ने शोर मचाकर सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थीं।