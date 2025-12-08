CG Ration Card: E-KYC नहीं, तो राशन बंद! रायगढ़ में 1 लाख कार्डधारकों के कार्ड ब्लॉक, 25 अक्टूबर को थी अंतिम तिथि

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ प्रदेश में ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी न करने पर शासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जिले में करीब 1 लाख राशनकार्ड धारकों को दिसंबर माह का राशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनका ई-केवाईसी अब तक अपडेट नहीं हुआ है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 85 हजार और शहरी क्षेत्रों के 15 हजार कार्डधारी शामिल हैं।