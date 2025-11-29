PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, नवंबर का स्टॉक भी अधूरा, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे…

नियम के अनुसार, संबंधित माह का चावल उसी महीने पीडीएस दुकान में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ हालात उलटे हैं। सितंबर का चावल अक्टूबर में मिला और अक्टूबर का चावल नवंबर में ही वितरण दिखा दिया गया। अब नवंबर का चावल भी पूरा नहीं आने से ग्रामीणों की समस्याएँ बढ़ रही हैं। पंचायत के आबंटन के अनुसार हर माह 163 क्विंटल चावल मिलना चाहिए, लेकिन अक्टूबर में सिर्फ 100 क्विंटल और नवंबर में 150 क्विंटल चावल ही भेजा गया।