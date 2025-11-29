PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, नवंबर का स्टॉक भी अधूरा, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे…

PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे...(photo-patrika)
PDS Scam in CG: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न वितरण की अनियमितताएँ लगातार सामने आ रही हैं। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचरा में स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जहां नवंबर माह का चावल अब तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा।
पर्याप्त स्टॉक न आने के कारण कई हितग्राहियों को चावल नहीं मिल पाया, जिससे ग्रामीणों में काफी आकाश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा की पचरा पंचायत में हर महीने चावल लेप्स होकर देर से पहुंच रहा है।
नियम के अनुसार, संबंधित माह का चावल उसी महीने पीडीएस दुकान में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ हालात उलटे हैं। सितंबर का चावल अक्टूबर में मिला और अक्टूबर का चावल नवंबर में ही वितरण दिखा दिया गया। अब नवंबर का चावल भी पूरा नहीं आने से ग्रामीणों की समस्याएँ बढ़ रही हैं। पंचायत के आबंटन के अनुसार हर माह 163 क्विंटल चावल मिलना चाहिए, लेकिन अक्टूबर में सिर्फ 100 क्विंटल और नवंबर में 150 क्विंटल चावल ही भेजा गया।
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में जो स्टॉक पहुँचा है, वह नवंबर का नहीं बल्कि अक्टूबर माह का पुराना स्टॉक है। नान गोदाम से फूड इंस्पेक्टर की निगरानी में खाद्यान्न भेजा जाता है, ऐसे में पंचायत में लगातार हो रही गड़बड़ी और अधूरे स्टॉक की आपूर्ति प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए।
