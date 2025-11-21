CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान…

लैंड करने के पहले एयरपोर्ट से दिए जाने वाले कमांड को विमान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से फ्लाइट को तत्काल डायवर्ट किया गया। करीब 5 घंटे बाद दोपहर 12.45 बजे फ्लाइट को रायपुर में उतारा गया। इसके बाद दोपहर 1.15 बजे फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सुबह रनवे का दृश्यता कम होने के कारण एटीसी के अधिकारियों ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया।