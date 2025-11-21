Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Chhattisgarh DGP conference 2025: नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! आतंकवाद से नक्सलवाद तक होगी निर्णायक चर्चा, ये अधिकारी होंगे शामिल

Nava Raipur DGP Conference PM Modi: नवा रायपुर में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस इस बार बेहद अहम होगी, क्योंकि समापन दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली इस हाई-लेवल बैठक में आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा से लेकर ड्रग्स तस्करी तक के मुद्दों पर निर्णायक चर्चा होगी।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! (फोटो सोर्स- ANI)

नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! (फोटो सोर्स- ANI)

Nava Raipur DGP Conference PM Modi: नवा रायपुर में इस माह 28 से 30 नवंबर तक होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय भी जा सकते हैं।

फिलहाल, प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही पीएमओ को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। वहां से हरी झंडी मिलना बाकी है। जैसे ही पीएमओ से हरी झंडी मिलेगी, पीएम के कार्यक्रम की रुपरेखा तय की जाएगी। वहीं, नवा रायपुर के आईआईएम में होने वाली कॉन्फ्रेंस की प्रशासन स्तर पर तैयारी तेजी से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पीएम के ठहरने सहित एक-एक बिंदु पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है।

शाह करेंगे उद्घाटन, समापन में पीएम अफसरों से करेंगे चर्चा

तीन दिनों तक चलने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न राज्यों से आने वाले डीजीपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार, इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष का बंगला बनेगा पीएमओ

जानकारी के अनुसार, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के लिए बनाए गए M-1 बंगला तीन दिनों के लिए मिनी पीएमओ के रूप में तब्दील रहेगा।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कांफ्रेंस में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस बार फोकस नक्सल प्रभावित इलाकों, विशेषकर बस्तर पर रहेगा।

ये अधिकारी होंगे शामिल

कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजित डोभाल सहित 70 डीजी, पैरामिलिट्री चीफ और कुल 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर नवा रायपुर सहित में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों तक एनएसजी कमांडोज तैनात रहेंगे।

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल
रायपुर
पीएम और शाह (Getty Images)

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh DGP conference 2025: नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! आतंकवाद से नक्सलवाद तक होगी निर्णायक चर्चा, ये अधिकारी होंगे शामिल

RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड…

RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड...(photo-patrika)
रायपुर

CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान…

CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह
रायपुर

CGPSC-2024 का परिणाम देर रात जारी, इस बार टॉप-10 में लड़कों ने मारी बाजी, यहां देखें Result…

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह
रायपुर

आज 32 टंकियों से शाम को सप्लाई बंद, फिर मेन पाइप फूटा… फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक रहेगा शटडाउन

आज 32 टंकियों से शाम को सप्लाई बंद, फिर मेन पाइप फूटा... फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक रहेगा शटडाउन(photo-patrika)
रायपुर
