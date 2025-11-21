Chhattisgarh DGP conference 2025: नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! आतंकवाद से नक्सलवाद तक होगी निर्णायक चर्चा, ये अधिकारी होंगे शामिल

नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! (फोटो सोर्स- ANI)
Nava Raipur DGP Conference PM Modi: नवा रायपुर में इस माह 28 से 30 नवंबर तक होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय भी जा सकते हैं।
फिलहाल, प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही पीएमओ को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। वहां से हरी झंडी मिलना बाकी है। जैसे ही पीएमओ से हरी झंडी मिलेगी, पीएम के कार्यक्रम की रुपरेखा तय की जाएगी। वहीं, नवा रायपुर के आईआईएम में होने वाली कॉन्फ्रेंस की प्रशासन स्तर पर तैयारी तेजी से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पीएम के ठहरने सहित एक-एक बिंदु पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है।
तीन दिनों तक चलने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न राज्यों से आने वाले डीजीपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार, इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के लिए बनाए गए M-1 बंगला तीन दिनों के लिए मिनी पीएमओ के रूप में तब्दील रहेगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कांफ्रेंस में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस बार फोकस नक्सल प्रभावित इलाकों, विशेषकर बस्तर पर रहेगा।
कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजित डोभाल सहित 70 डीजी, पैरामिलिट्री चीफ और कुल 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर नवा रायपुर सहित में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों तक एनएसजी कमांडोज तैनात रहेंगे।
