पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

Chhattisgarh DGP conference 2025: आंतरिक सुरक्षा और नक्सलियों का सफाया करने के लिए नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक आईआईएम में डीजीपी कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें पीएम नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, देशभर के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। पीएम और एचएम इस दौरान अधिकारियों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे।