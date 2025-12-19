CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद आंगनबाड़ी केंद्र मझाटा ग्राम पंचायत सुनारा, बंजल-1 ग्राम पंचायत कीडी तथा चलोगा ग्राम पंचायत अठलूईं और आंगनबाडी सहायिका के पद आंगनबाड़ी केंद्र सी ग्राम पंचायत उटीप, अगाहर ग्राम पंचायत बलोठ, ग्रोंडी ग्राम पंचायत बलोठ, सादून ग्राम पंचायत ब्रेही, कुड्डनी ग्राम पंचायत मंगला तथा बंदला ग्राम पंचायत बंदला में इन पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग एरिया (उप गांव) की सामान्य निवासी हों, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास हो।