19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती,इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी मैहला राजेश राय ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार पांच जनवरी 2026 एसडीएम चंबा के कार्यालय में आयोजित होंगें।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi (Photo- Patrika)

CG News: बाल विकास परियोजना मैहला के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा छह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इन पदों के लिए तीस दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद आंगनबाड़ी केंद्र मझाटा ग्राम पंचायत सुनारा, बंजल-1 ग्राम पंचायत कीडी तथा चलोगा ग्राम पंचायत अठलूईं और आंगनबाडी सहायिका के पद आंगनबाड़ी केंद्र सी ग्राम पंचायत उटीप, अगाहर ग्राम पंचायत बलोठ, ग्रोंडी ग्राम पंचायत बलोठ, सादून ग्राम पंचायत ब्रेही, कुड्डनी ग्राम पंचायत मंगला तथा बंदला ग्राम पंचायत बंदला में इन पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग एरिया (उप गांव) की सामान्य निवासी हों, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास हो।

उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी मैहला राजेश राय ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार पांच जनवरी 2026 एसडीएम चंबा के कार्यालय में आयोजित होंगें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, मैहला कार्यालय से 98166-88800 नंबर पर संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 06:31 pm

Published on:

19 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती,इस तारीख तक करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रंग, संस्कृति और विकास की कहानी कहता राज्योत्सव 2025

25 साल का छत्तीसगढ़... रंग, संस्कृति और विकास की कहानी कहता राज्योत्सव 2025, जानें क्या कुछ हुआ खास..?(photo-patrika)
रायपुर

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया
रायपुर

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी
रायपुर

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार
रायपुर

समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.