CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi (Photo- Patrika)
CG News: बाल विकास परियोजना मैहला के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा छह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इन पदों के लिए तीस दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद आंगनबाड़ी केंद्र मझाटा ग्राम पंचायत सुनारा, बंजल-1 ग्राम पंचायत कीडी तथा चलोगा ग्राम पंचायत अठलूईं और आंगनबाडी सहायिका के पद आंगनबाड़ी केंद्र सी ग्राम पंचायत उटीप, अगाहर ग्राम पंचायत बलोठ, ग्रोंडी ग्राम पंचायत बलोठ, सादून ग्राम पंचायत ब्रेही, कुड्डनी ग्राम पंचायत मंगला तथा बंदला ग्राम पंचायत बंदला में इन पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग एरिया (उप गांव) की सामान्य निवासी हों, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास हो।
उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी मैहला राजेश राय ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार पांच जनवरी 2026 एसडीएम चंबा के कार्यालय में आयोजित होंगें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, मैहला कार्यालय से 98166-88800 नंबर पर संपर्क करें।
