CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

रायपुर में 80 लाख की कोकीन जब्त (Photo Patrika)
CG Crime: रायपुर अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस की टीम ने एक युवक को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ धरदबोचा है। जानकारी के अनुसार, रायपुर की गंज थाना पुलिस ने आरोपी हर्ष नरेश पांडे को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है।
आरोपी हर्ष पांडे गोंदिया का रहने वाला है, जो रायपुर आकर कोकीन खपाने की तैयारी में था। गंज पुलिस ने आरोपी युवक को एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम कोकीन जब्त की है। फ़िलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
आपको बता दें कि, पिछले कुछ समय से रायपुर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ने अब तक गांजा, शराब, ड्रग्स समेत अन्य अवैध मादक पदार्थों के कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की टीम लगातार अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
