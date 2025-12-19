CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

CG Crime: रायपुर अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस की टीम ने एक युवक को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ धरदबोचा है। जानकारी के अनुसार, रायपुर की गंज थाना पुलिस ने आरोपी हर्ष नरेश पांडे को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है।