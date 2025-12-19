19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

CG Crime: गंज पुलिस ने आरोपी युवक को एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम कोकीन जब्त की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

रायपुर में 80 लाख की कोकीन जब्त (Photo Patrika)

CG Crime: रायपुर अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस की टीम ने एक युवक को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ धरदबोचा है। जानकारी के अनुसार, रायपुर की गंज थाना पुलिस ने आरोपी हर्ष नरेश पांडे को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है।

आरोपी हर्ष पांडे गोंदिया का रहने वाला है, जो रायपुर आकर कोकीन खपाने की तैयारी में था। गंज पुलिस ने आरोपी युवक को एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम कोकीन जब्त की है। फ़िलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अवैध नशे के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस

आपको बता दें कि, पिछले कुछ समय से रायपुर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।

पुलिस ने अब तक गांजा, शराब, ड्रग्स समेत अन्य अवैध मादक पदार्थों के कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की टीम लगातार अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी
रायपुर

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार
रायपुर

समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित

ठंड में हवा क्यों बन जाती है ज़हरीली? छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित, जानें कई जिलों में AQI स्तर...(photo-patrika)
रायपुर

SBI के सीनियर मैनेजर ने किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा, EOW ने दबोचा

गिरफ्तार (photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.