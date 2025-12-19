ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

रायपुर में ED की रेड ([photo Patrika)
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायपुर, मुंबई, नागपुर समेत देशभर में शुक्रवार को दबिश दी है। 30 से अधिक ठिकानों पर छापा पड़ा है। यह कार्रवाई सीबीआई में दर्ज निवेशकों से रियल एस्टेट निवेश फंड के जरिए धोखाधड़ी कर 2,434 करोड़ों रुपये की हेराफेरी मामले से जुड़ी हुई है।
जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई का दायरा कई राज्यों तक फैलाया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के बेंगलुरु और मुंबई के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की iR है।
मुंबई में ईडी की टीम करीब 20 ठिकानों पर जांच कर रही है। जबकि रायपुर, नासिक और बेंगलुरु में लगभग 10 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि जांच का मुख्य फोकस जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक और उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, उनकी सहयोगी कंपनियों और उनके व्यापारिक साझेदारों पर है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग