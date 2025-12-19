ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

मुंबई में ईडी की टीम करीब 20 ठिकानों पर जांच कर रही है। जबकि रायपुर, नासिक और बेंगलुरु में लगभग 10 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि जांच का मुख्य फोकस जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक और उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, उनकी सहयोगी कंपनियों और उनके व्यापारिक साझेदारों पर है।