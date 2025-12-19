Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

Raipur Accident: रायपुर के तेलीबंधा थाना इलाके में कल बीती शाम एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला पत्रकार गायत्री सिंह बुरी तरह से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात ट्रक चालक ने कुचला। घटना के समय मोबाइल फोन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तुरंत संपर्क करना मुश्किल हो गया। तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना अचानक हुई और घायल महिला को तुरंत डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के केजुअल्टी ट्रामा यूनिट में भर्ती कराया गया है।