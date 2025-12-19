19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

Raipur Accident: तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना अचानक हुई और घायल महिला को तुरंत डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के केजुअल्टी ट्रामा यूनिट में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला (Photo Patrika)

Raipur Accident: रायपुर के तेलीबंधा थाना इलाके में कल बीती शाम एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला पत्रकार गायत्री सिंह बुरी तरह से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात ट्रक चालक ने कुचला। घटना के समय मोबाइल फोन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तुरंत संपर्क करना मुश्किल हो गया। तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना अचानक हुई और घायल महिला को तुरंत डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के केजुअल्टी ट्रामा यूनिट में भर्ती कराया गया है।

चिकित्सकों ने बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है और चोटें इतनी गंभीर हैं कि पैरों में गंभीर चोट के कारण सर्जरी और कटौती (अंपुटेशन) की संभावना भी जताई जा रही है।

ट्रेलर चालक की तलाश शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल चालक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना वाहन के तेज गति और संभवतः सड़क पर लापरवाही के कारण हुई।

सड़क पार करते समय ट्रेलर ने कुचला

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायल महिला पत्रकार सड़क पार कर रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। आसपास के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। घटना के बाद आसपास का क्षेत्र पुलिस ने सील कर दिया और ट्रक चालक की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। परिवार और मीडिया संस्थान ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 01:46 pm

Published on:

19 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी
रायपुर

समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित

ठंड में हवा क्यों बन जाती है ज़हरीली? छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित, जानें कई जिलों में AQI स्तर...(photo-patrika)
रायपुर

SBI के सीनियर मैनेजर ने किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा, EOW ने दबोचा

गिरफ्तार (photo-patrika)
रायपुर

रेल यात्रियों के लिए ​बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ रूट की कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव

छत्तीसगढ़ ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.