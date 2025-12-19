Raipur Accident: रायपुर में दर्दनाक हादसा, रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला, चालक फरार

रोड पार कर रही महिला पत्रकार को ट्रेलर ने कुचला (Photo Patrika)
Raipur Accident: रायपुर के तेलीबंधा थाना इलाके में कल बीती शाम एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला पत्रकार गायत्री सिंह बुरी तरह से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात ट्रक चालक ने कुचला। घटना के समय मोबाइल फोन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तुरंत संपर्क करना मुश्किल हो गया। तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना अचानक हुई और घायल महिला को तुरंत डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के केजुअल्टी ट्रामा यूनिट में भर्ती कराया गया है।
चिकित्सकों ने बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है और चोटें इतनी गंभीर हैं कि पैरों में गंभीर चोट के कारण सर्जरी और कटौती (अंपुटेशन) की संभावना भी जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल चालक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना वाहन के तेज गति और संभवतः सड़क पर लापरवाही के कारण हुई।
घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायल महिला पत्रकार सड़क पार कर रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। आसपास के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। घटना के बाद आसपास का क्षेत्र पुलिस ने सील कर दिया और ट्रक चालक की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। परिवार और मीडिया संस्थान ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग