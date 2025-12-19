ठंड में हवा क्यों बन जाती है ज़हरीली? छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित, जानें कई जिलों में AQI स्तर…

CG Air Pollution AQI: छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। उत्तर दिशा से बह रही ठंडी हवाओं ने पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को प्रदूषण के शिकंजे में जकड़ लिया है। राजधानी रायपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 228 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हालात ऐसे हैं कि सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।