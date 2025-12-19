ठंड में हवा क्यों बन जाती है ज़हरीली? छत्तीसगढ़ में रायपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित, जानें कई जिलों में AQI स्तर...(photo-patrika)
CG Air Pollution AQI: छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। उत्तर दिशा से बह रही ठंडी हवाओं ने पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को प्रदूषण के शिकंजे में जकड़ लिया है। राजधानी रायपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 228 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हालात ऐसे हैं कि सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
रायपुर के साथ-साथ दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और कांकेर तक हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन प्रदूषक कण घुल चुके हैं। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दियों में हवा की रफ्तार बेहद कम हो जाती है। ऐसे में प्रदूषक तत्व वातावरण में फैलने के बजाय एक ही इलाके में लंबे समय तक जमा रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और बिगड़ जाती है। सामान्य तौर पर AQI जितना कम होता है, हवा उतनी ही बेहतर मानी जाती है।
0–50 : अच्छी
51–100 : संतोषजनक
100 से ऊपर : स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के पीछे औद्योगिक गतिविधियां, डीजल वाहनों की अधिक आवाजाही, खराब सड़कों से उड़ती धूल और खेतों में पराली जलाना प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में हरियाली की कमी भी प्रदूषक कणों को वातावरण में टिके रहने में मदद कर रही है।
मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा के अनुसार सर्दियों में हवा की औसत गति करीब दो किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इतनी कम गति में उद्योगों से निकलने वाला धुआं, डीजल वाहनों का उत्सर्जन, पराली की आग और सड़कों की धूल मिलकर हवा को और जहरीला बना देती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बसंत ऋतु में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में कुछ कमी आ सकती है, जबकि बारिश के मौसम में हालात काफी हद तक सुधर जाते हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने, मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
रायपुर – 228 (अत्यंत चिंताजनक)
दुर्ग – 192 (स्वास्थ्य पर असर)
बिलासपुर – 190 (गंभीर)
जगदलपुर – 107 (सतर्कता जरूरी)
रायगढ़ – 100 (सीमारेखा पर)
कोरबा – 98 (संतोषजनक)
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग