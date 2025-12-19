CG News: 20 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह फाटक, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, जानें वजह

20 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह फाटक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत बैकुंठ-सिलियारी सेक्शन में लंबे समय से प्रतीक्षित रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही इस मार्ग पर स्थित संपर्क फाटक संख्या 404 को 20 दिसंबर 2025 से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बैकुंठ-सिलियारी सेक्शन में किलोमीटर संख्या 802/21-23 पर स्थित फाटक संख्या 404 को यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद करने का निर्णय लिया गया है। फाटक के स्थान पर निर्मित आधुनिक रोड अंडर ब्रिज को 20 दिसंबर 2025 से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे सड़क और रेल यातायात दोनों अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेंगे।
फाटक संख्या 404 हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और मालगाड़ियां गुजरती हैं। इसके चलते फाटक अक्सर लंबे समय तक बंद रहता था, जिससे स्थानीय लोगों को जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कई बार आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रोड अंडर ब्रिज के चालू होने से इन समस्याओं से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
RUB के चालू होने से बैकुंठ, सिलियारी और आसपास के गांवों के लोगों को बिना रुके आवागमन की सुविधा मिलेगी। किसानों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए यह अंडर ब्रिज समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
रायपुर रेल मंडल ने आम जनता से अपील की है कि 20 दिसंबर 2025 के बाद फाटक संख्या 404 का उपयोग न करें और केवल रोड अंडर ब्रिज से ही आवागमन करें। साथ ही रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और यातायात नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने के साथ-साथ क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
