CG News: 20 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह फाटक, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, जानें वजह

फाटक संख्या 404 हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और मालगाड़ियां गुजरती हैं। इसके चलते फाटक अक्सर लंबे समय तक बंद रहता था, जिससे स्थानीय लोगों को जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कई बार आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रोड अंडर ब्रिज के चालू होने से इन समस्याओं से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।