Chhattisgarh cold wave: राज्य में ठंड का कहर जारी! सफेद चादर में ढका इलाका, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी

राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तापमान में और गिरावट और भीषण ठंड की भविष्यवाणी की है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि पेंड्रा में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह अमरकंटक के कई इलाकों में, जिसमें रामघाट, माई की बगिया और श्री यंत्र मंदिर शामिल हैं, पाले जैसी ओस दिखाई दी, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया।