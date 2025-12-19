19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Chhattisgarh cold wave: राज्य में ठंड का कहर जारी! सफेद चादर में ढका इलाका, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Chhattisgarh cold wave: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रायपुर, अमरकंटक और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही समेत कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

रायपुर से अमरकंटक तक कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)

रायपुर से अमरकंटक तक कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)

Chhattisgarh cold wave: इन दिनों छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई इलाकों में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रायपुर के साथ-साथ अमरकंटक और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। गुरुवार सुबह इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा है।

Chhattisgarh cold wave: पूरा इलाका सफेद चादर से ढका

राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तापमान में और गिरावट और भीषण ठंड की भविष्यवाणी की है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि पेंड्रा में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह अमरकंटक के कई इलाकों में, जिसमें रामघाट, माई की बगिया और श्री यंत्र मंदिर शामिल हैं, पाले जैसी ओस दिखाई दी, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया।

इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी

Chhattisgarh cold wave: यह नज़ारा देखकर सुबह की पूजा के लिए निकले श्रद्धालु और स्थानीय लोग हैरान रह गए। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर के साथ-साथ कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली और बालोद सहित राज्य के कई जिलों में 19 दिसंबर के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

Published on:

19 Dec 2025 09:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh cold wave: राज्य में ठंड का कहर जारी! सफेद चादर में ढका इलाका, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी

