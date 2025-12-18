CG Weather News: उत्तरी-मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड और कोहरा जारी, तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट के आसार

CG Weather News: ठंड की लहर के असर को देखते हुए, रायपुर की मेयर मीनल चौबे और कमिश्नर विश्वदीप ने सभी ज़ोन कमिश्नरों और ज़ोन हेल्थ अधिकारियों को रात में फील्ड में मौजूद रहने और अलाव की व्यवस्था पर लगातार नज़र रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो। रायपुर नगर निगम ने आम जनता को राहत देने के लिए शहर में 12 अलग-अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू की है। इससे बेघर लोगों, राहगीरों और ज़रूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।