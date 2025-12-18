CG Weather News: उत्तरी-मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड और कोहरा जारी, तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट के आसार

छत्तीसगढ़ मौसम: कड़ाके की ठंड का टॉर्चर (photo source- Patrika)
CG Weather News: छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य इलाकों में ठंड और कोहरा जारी है। इस बीच, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभागों में भी शीतलहर की आशंका है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि गुरुवार सुबह राजधानी रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा, मैनपाट और जीपीएम सहित राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। राज्य में दिन का सबसे ज़्यादा तापमान राजनांदगांव में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अभी राज्य में कोई बड़ा मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिससे मौसम सूखा रहेगा। आज रायपुर शहर में कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
CG Weather News: ठंड की लहर के असर को देखते हुए, रायपुर की मेयर मीनल चौबे और कमिश्नर विश्वदीप ने सभी ज़ोन कमिश्नरों और ज़ोन हेल्थ अधिकारियों को रात में फील्ड में मौजूद रहने और अलाव की व्यवस्था पर लगातार नज़र रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो। रायपुर नगर निगम ने आम जनता को राहत देने के लिए शहर में 12 अलग-अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू की है। इससे बेघर लोगों, राहगीरों और ज़रूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।
