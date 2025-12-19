19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

CG News: नवा रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी सौगात, केंद्र से 22.50 करोड़ की पहली किस्त मंजूर

CG News: केंद्र सरकार के MeitY मंत्रालय ने नवा रायपुर अटल नगर के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के लिए EMC 2.0 योजना के तहत 22.50 करोड़ की पहली किस्त स्वीकृत की है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी मजबूती (photo source- Patrika)

नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी मजबूती (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विनिर्माण को नई गति देते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में प्रस्तावित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) परियोजना के लिए 22.50 रुपए करोड़ की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि माडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) योजना के अंतर्गत दी गई है।

CG News: विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति

इस परियोजना का क्रियान्वयन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा किया जाएगा। परियोजना के मूल्यांकन एवं निगरानी की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) को सौंपी गई है, जिसने इस पहली किश्त की अनुशंसा की थी। इस स्वीकृति से नवा रायपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से उद्योगों को साझा अधोसंरचना, तकनीकी सुविधाएं, परीक्षण एवं नवाचार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार करने में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विकसित भारत @2047 का लक्ष्य

CG News: नवा रायपुर को अत्याधुनिक औद्योगिक एवं तकनीकी शहर के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाला यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को सशक्त आधार भी प्रदान करेगा। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

Updated on:

19 Dec 2025 09:12 am

Published on:

19 Dec 2025 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नवा रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी सौगात, केंद्र से 22.50 करोड़ की पहली किस्त मंजूर

