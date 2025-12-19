CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

ठीक इसके विपरीत भाजपा खेमा में थोड़ा उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि यहां के प्रदेश प्रभारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में नबीन के करीबी लोगों को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसका सबसे अधिक फायदा युवा मोर्चा के पुराने लोगों को मिलेगा। इसके हिसाब से अब सियासी गुणा-भाग का दौर भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसे ज्यादा और किसे कम महत्व देना है।