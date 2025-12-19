19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

CG News: कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना (photo source- Patrika)

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना (photo source- Patrika)

CG News: कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इन सबके बीच संगठन खेमा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि प्रदेश प्रभारी शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी मंशा पर जता दी है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

CG News: कांग्रेस-भाजपा के प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर चर्चा

वैसे भी वर्तमान में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद नए प्रभारी की नियुक्ति तय मानी जा रही है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस-भाजपा के प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इससे भाजपा की तुलना में कांग्रेस के नेता थोड़ा ज्यादा ङ्क्षचतित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें फिर नए प्रभारी के साथ तालमेल बैठाना होगा।

ठीक इसके विपरीत भाजपा खेमा में थोड़ा उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि यहां के प्रदेश प्रभारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में नबीन के करीबी लोगों को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसका सबसे अधिक फायदा युवा मोर्चा के पुराने लोगों को मिलेगा। इसके हिसाब से अब सियासी गुणा-भाग का दौर भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसे ज्यादा और किसे कम महत्व देना है।

तय होगा 2028 का भविष्य

कांग्रेस-भाजपा दोनों के लिए प्रभारी की नियुक्ति अहम होगी, क्योंकि वर्ष 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है। यदि दोनों राजनीतिक दल समय रहते फैसले करते हैं, तो नए प्रभारियों को प्रदेश का राजनीतिक गणित समझने में आसानी होगी। इसके आधार पर भी चुनावी रणनीति भी बना सकेंगे।

कांग्रेस में कार्यकारिणी का नहीं हो सका विस्तार

CG News: वर्तमान में भाजपा की तुलना में कांग्रेस का संगठन कमजोर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस ने जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है।

इसके साथ ही इनके कामकाज भी सतत निगरानी की जा रही है। इसके परे कांग्रेस महिला मोर्चा की सक्रियता कम दिखाई दे रही है। यही स्थिति युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह गुटबाजी है। इसके अलावा इनके पदाधिकारी भी लगातार आपराधिक मामलों में पकड़े जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 07:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: आखिर क्यों बनते देखते रहे कचरे का पहाड़, अब सरकार मैदान में

Trenching Ground Sarona
ओपिनियन

बाबा के बताए मार्ग पर चलकर ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बाबा के बताए मार्ग पर चलकर ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

गुलाब कोठारी: एक ही खेत में कभी अच्छी फसल तो कभी सूखा हो जाता है…

dr. Gulab Kothari
रायपुर

फॉर्म हाउस में प्राइवेट पार्टी पर रेड

नए साल से पहले रायपुर पुलिस की सख्ती! फॉर्म हाउस में प्राइवेट पार्टी पर रेड, 21 युवक-युवतियां गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, CM ने मंजूर किए 12.69 करोड़ रुपए

chhattisgarh cm sai news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.