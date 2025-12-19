19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime News: बैंक का ‘ब्लैंक चेक’ बना सस्पेंस अकाउंट, SBI मैनेजर ने उड़ाए 2.78 करोड़… जानें कैसे?

Crime News: ईओडब्ल्यू ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनल एकांउट से करोड़ों रुपए का गबन करने वाले मैनेजर विजय कुमार आहके को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बैंक के करोड़ों रुपए निकालने के बाद अपनी पत्नी के एकांउट के साथ ही ट्रेड किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

गिरफ्तार (photo-patrika)

गिरफ्तार (photo-patrika)

CG Crime News: ईओडब्ल्यू ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनल एकांउट से करोड़ों रुपए का गबन करने वाले मैनेजर विजय कुमार आहके को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बैंक के करोड़ों रुपए निकालने के बाद अपनी पत्नी के एकांउट के साथ ही ट्रेड किया। शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले। इसे जांच के लिए जब्त किया गया है। साथ ही इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

जांच के दौरान पता चला कि शाखा प्रमुख रहते हुए आरोपी द्वारा बैंक के महत्वपूर्ण इंटरनल ऑफिस अकाउंट (सस्पेंस अकाउंट- जिसकी कोई लिमिट तय नहीं है) जिसे अपने ट्रेंडिंग की लत को पूरा करने के लिए ब्लैंक चेक के तौर पर उपयोग किया। साथ ही योजनाबद्ध तरीके से 2 करोड़ 78 लाख 25491 रुपए की अवैध निकासी कर अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में जमा कराया।

बता दें कि एससबीआई के मुख्य मैनेजर, स्पेशलाइज्ड करेंसी मैनेजमेंट शाखा जो कि एक अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कार्य अन्य शाखाओं को कैश पहुंचाने व मैनेज करना है। इस शाखा में विजय प्रमुख के तौर पर पदस्थ था।

शातिर आरोपी

ईओडब्ल्यू ने एसबीआई से शिकायत मिलने पर प्रकरण की जांच कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि तलाशी के दौरान उसके घर से घोटालेबाजी के साक्ष्य मिले है। वहीं, प्रकरण में अन्य अपराधी अधिकारियों और उनकी भूमिका के संबंध में पूछताछ एवं अग्रिम विवेचना की जा रही है।

फर्जी एंट्री की

आरोपी द्वारा रेड फ्लैग इंडिकेटर जो कि एक बैंक में स्थापित मानक है। उसको बायपास कर निर्धारित समय जो कि तीस दिन होता था, उससे पूर्व ही मल्टीपल फेक एंट्रीज कर रोलओवर कर दिया गया, ताकि सिस्टम में कोई भी अलर्ट जनरेट न हो सके। इसके जरिए 3-4 फेक एंट्रीज की गई और बाद के महीनों में मल्टीपल फेक एंट्रीज की गई। किसी भी सहकर्मी और सुपरवाइजरी अधिकारी द्वारा इन फेक एंट्रीज को डिटेक्ट नहीं किया गया। बाद में इस रकम को क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेंडिंग में धन ऐप और डेल्टा एक्सचेंज के माध्यम से निवेश कर शासकीय राशि का गबन किया गया।

ये भी पढ़ें

महिला डीएसपी-होटल कारोबारी विवाद में महादेव सट्टा ऐप की एंट्री, ASP कर रहे जांच, अब खुलेंगे कई राज!
रायपुर
DSP Kalpana Verma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 10:40 am

Published on:

19 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime News: बैंक का ‘ब्लैंक चेक’ बना सस्पेंस अकाउंट, SBI मैनेजर ने उड़ाए 2.78 करोड़… जानें कैसे?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेल यात्रियों के लिए ​बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ रूट की कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव

छत्तीसगढ़ ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
रायपुर

20 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह फाटक, जानें वजह

20 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह फाटक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

रायपुर से अमरकंटक तक कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट

रायपुर से अमरकंटक तक कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)
रायपुर

क्या सट्टा ऐप से जुड़ा है महिला डीएसपी विवाद? जांच में चौंकाने वाले आरोप

DSP Kalpana Verma
रायपुर

फार्म हाउस से 22 युवक व युवतियां गिरफ्तार, ये काम करते पकड़ाए

22 युवक व युवतियां गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.