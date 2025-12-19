CG Crime News: बैंक का ‘ब्लैंक चेक’ बना सस्पेंस अकाउंट, SBI मैनेजर ने उड़ाए 2.78 करोड़… जानें कैसे?

आरोपी द्वारा रेड फ्लैग इंडिकेटर जो कि एक बैंक में स्थापित मानक है। उसको बायपास कर निर्धारित समय जो कि तीस दिन होता था, उससे पूर्व ही मल्टीपल फेक एंट्रीज कर रोलओवर कर दिया गया, ताकि सिस्टम में कोई भी अलर्ट जनरेट न हो सके। इसके जरिए 3-4 फेक एंट्रीज की गई और बाद के महीनों में मल्टीपल फेक एंट्रीज की गई। किसी भी सहकर्मी और सुपरवाइजरी अधिकारी द्वारा इन फेक एंट्रीज को डिटेक्ट नहीं किया गया। बाद में इस रकम को क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेंडिंग में धन ऐप और डेल्टा एक्सचेंज के माध्यम से निवेश कर शासकीय राशि का गबन किया गया।