Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 7 ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट बदले

Trains Cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सात ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेनें 26 जनवरी से 14 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। ऐसा साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन में तीसरी लाइन और नई लाइन को चालू करने के संबंध में किए जा रहे नॉन-इंटर लॉकिंग काम के कारण हो रहा है।