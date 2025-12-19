Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 7 ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट बदले

छत्तीसगढ़ ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
Trains Cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सात ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेनें 26 जनवरी से 14 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। ऐसा साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन में तीसरी लाइन और नई लाइन को चालू करने के संबंध में किए जा रहे नॉन-इंटर लॉकिंग काम के कारण हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव आने-जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अलग-अलग ज़ोन में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इस काम की वजह से कुछ ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है।
Trains Cancelled: कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कुछ के रूट में बदलाव और देरी हो रही है। ट्रेन नंबर 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस, जो 27 जनवरी, 3, 10 और 13 फरवरी को यशवंतपुर से चलेगी, बदले हुए रूट से चलेगी। यह ट्रेन काचीगुडा-निजामाबाद जंक्शन-मुदखेड़ जंक्शन-पिंपल खुटी-नागपुर-दुर्ग-बिलासपुर होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी।
