रायपुर

Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 7 ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट बदले

Trains Cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 7 ट्रेनें 26 जनवरी से 14 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में रद्द रहेंगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

छत्तीसगढ़ ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)

Trains Cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सात ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेनें 26 जनवरी से 14 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। ऐसा साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन में तीसरी लाइन और नई लाइन को चालू करने के संबंध में किए जा रहे नॉन-इंटर लॉकिंग काम के कारण हो रहा है।

Trains Cancelled: कुछ ट्रेनों के ऑपरेशन पर पड़ रहा असर

जानकारी के अनुसार, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव आने-जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अलग-अलग ज़ोन में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इस काम की वजह से कुछ ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है।

कुछ ट्रेनें कैंसिल तो कुछ के रूट में बदलाव

Trains Cancelled: कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कुछ के रूट में बदलाव और देरी हो रही है। ट्रेन नंबर 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस, जो 27 जनवरी, 3, 10 और 13 फरवरी को यशवंतपुर से चलेगी, बदले हुए रूट से चलेगी। यह ट्रेन काचीगुडा-निजामाबाद जंक्शन-मुदखेड़ जंक्शन-पिंपल खुटी-नागपुर-दुर्ग-बिलासपुर होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी।

