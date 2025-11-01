Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

100 से घटकर सिर्फ 3 जिलों तक सिमटा माओवादी आतंक, PM मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- नामुमकिन अब मुमकिन हुआ

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर कहा कि माओवाद और नक्सलवाद राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 01, 2025

PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)

PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर कहा कि माओवाद और नक्सलवाद राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है।

मोदी ने कहा कि मैं लाखों माता बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता। जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के सवा 100 जिले माओवादी आतंक के चपेट में थे। अब सवा 100 जिलों में से सिर्फ तीन जिले ही बचे हैं, जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है।

PM Modi in Raipur: हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा: PM मोदी

वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलियों ने बंदूक और हथियार छोड़कर देश के संविधान को स्वीकार किया है। माओवादी आतंक के खात्मे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, जहां कभी बम और बंदूकों का खौफ था, वहां हालात बदल गए हैं।

मोदी ने कहा कि बीजापुर के टिकपल्ली गांव को 7 दशक बाद पहली बार बिजली मिली है। आजादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ के रिकायवा गांव में स्कूल बनाने का काम शुरू हो गया है। जिस गांव को कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है।

पीएम मोदी ने किया कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

नवा रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर-सिटी

बता दें कि PM मोदी ने नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर-सिटी बनाने की बात भी कही। PM ने कहा- प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब भी मैं दुनिया के विभिन्न देशों में गया हूं, मुझे हर जगह ब्रम्ह कुमारिस के लोग मिले हैं। इससे मुझे न केवल अपनेपन का अहसास होता है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सत्य साईं अस्पताल में 2500 बच्चों से मिले PM मोदी

इससे पहले पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान रास्तेभर स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों उनके स्वागत में खड़े रहे। पीएम मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचें और “दिल की बात” कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सत्य साईं के डायरेक्टर सी श्रीनिवास भी मौजूद रहे।

ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हुए शामिल

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिए। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की गर्व की पहचान बनने वाले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। नवा रायपुर की आधुनिक पहचान को मजबूत करते हुए, वे यहां ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और परंपरा को नई पहचान देगा।

PM Modi in Raipur: पीएम मोदी ने तीजन बाई का हालचाल जाना

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल, प्रसिद्ध साहित्यकार, से भी फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य व कुशलक्षेम की जानकारी ली।

Published on:

01 Nov 2025 05:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 100 से घटकर सिर्फ 3 जिलों तक सिमटा माओवादी आतंक, PM मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- नामुमकिन अब मुमकिन हुआ

