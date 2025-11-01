100 से घटकर सिर्फ 3 जिलों तक सिमटा माओवादी आतंक, PM मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- नामुमकिन अब मुमकिन हुआ

मोदी ने कहा कि मैं लाखों माता बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता। जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के सवा 100 जिले माओवादी आतंक के चपेट में थे। अब सवा 100 जिलों में से सिर्फ तीन जिले ही बचे हैं, जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है।