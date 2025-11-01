कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, PM ने क्यों कही ये बड़ी बात? जानें आदिवासी भाई-बहनों के बारे में क्या बोले…

PM ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने। आप की जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज इंटरनेट तक पहुंच चुका है। कुछ परिवारों के लिए गैस सिलेंडर सपना होता था। अमीर के घर सिलेंडर आता था, तो गरीबों को लगता था कि मेरे घर यह कम आएगा। गैस कनेक्शन आज घर घर तक पहुंच गया है। अब पाइप के जरिए घर-घर तक सस्ती गैस पहुंचाने का संकल्प लिया है।