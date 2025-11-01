PM Modi Raipur Visit: PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं, विकासवाद के लिए जाना जाएगा… जानें क्या कुछ कहा?

PM Modi IN Chhattisgarh (photo source- ANI)
PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हमने रामराज्य का जो संकल्प लिया था, वह सुशासन और जनकल्याण की दिशा में हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। सबका साथ, सबका विकास। मोदी ने विश्वास जताया कि नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने की दिशा में भारत ने बड़ी प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो बदलाव देखा है, वह असाधारण है 25 साल पहले जो राज्य पिछड़ा था, आज वह विकास की दौड़ में अग्रणी बन चुका है। छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं, विकासवाद के लिए जाना जाएगा।
आगे मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था। आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा की सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो राज्य पहले नक्सलवाद और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वह समृद्धि और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। बस्तर ओलंपिक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, और बस्तर में विकास तेजी से हो रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब विकसित भारत के योगदान में छत्तीसगढ़ अग्रणी होगा। सबका लक्ष्य है कि विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणास्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुआ तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई। वो समय सीमित संसाधनों का तो था लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आदिवासी संग्रहालय पहुंचेंगे। वह देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय लगभग 10 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसके निर्माण में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। म्यूजियम में 12 आदिवासी विद्रोह और दो सत्याग्रह की जीवंत झांकी प्रदर्शित की गई है। यहां ऑडियो-वीडियो डिजिटल स्क्रीन की भी सुविधा है और क्यूआर कोड से आदिवासी संघर्षों की गाथाएं देखी और सुनी जा सकती हैं।
बता दें कि PM मोदी ने नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर-सिटी बनाने की बात भी कही। PM ने कहा- प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब भी मैं दुनिया के विभिन्न देशों में गया हूं, मुझे हर जगह ब्रम्ह कुमारिस के लोग मिले हैं। इससे मुझे न केवल अपनेपन का अहसास होता है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे पहले पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान रास्तेभर स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों उनके स्वागत में खड़े रहे। पीएम मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचें और “दिल की बात” कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सत्य साईं के डायरेक्टर सी श्रीनिवास भी मौजूद रहे।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिए। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की गर्व की पहचान बनने वाले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। नवा रायपुर की आधुनिक पहचान को मजबूत करते हुए, वे यहां ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और परंपरा को नई पहचान देगा।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल, प्रसिद्ध साहित्यकार, से भी फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य व कुशलक्षेम की जानकारी ली।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर रायपुर शहर में उत्साह का माहौल है। जगह-जगह स्वागत द्वार और सजावट की गई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां राज्य स्थापना दिवस (राज्योत्सव 2025) के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 14,260 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे
