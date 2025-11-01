PM Modi Raipur Visit: PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं, विकासवाद के लिए जाना जाएगा… जानें क्या कुछ कहा?

PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हमने रामराज्य का जो संकल्प लिया था, वह सुशासन और जनकल्याण की दिशा में हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। सबका साथ, सबका विकास। मोदी ने विश्वास जताया कि नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने की दिशा में भारत ने बड़ी प्रगति की है।