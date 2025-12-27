आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी! 32 अस्पतालों पर ज्यादा वसूली का आरोप, 2 का पंजीयन रद्द

Ayushman Bharat Scam: प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत अनुबंधित निजी अस्पतालों में मरीजों का योजना के तहत इलाज किया जा सकता है, लेकिन अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारकों से इलाज के समय अधिक राशि वसूल की गई है। शिकायत के बाद किसी का पंजीयन निरस्त किया गया, तो किसी अस्पताल ने मरीजों को राशि वापस कर दी। कुछ को चेतावनी पत्र जारी किया गया।