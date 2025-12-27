27 दिसंबर 2025,

शनिवार

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी! 32 अस्पतालों पर ज्यादा वसूली का आरोप, 2 का पंजीयन रद्द

Ayushman Bharat Scam: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी (photo source- Patrika)

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी (photo source- Patrika)

Ayushman Bharat Scam: प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत अनुबंधित निजी अस्पतालों में मरीजों का योजना के तहत इलाज किया जा सकता है, लेकिन अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारकों से इलाज के समय अधिक राशि वसूल की गई है। शिकायत के बाद किसी का पंजीयन निरस्त किया गया, तो किसी अस्पताल ने मरीजों को राशि वापस कर दी। कुछ को चेतावनी पत्र जारी किया गया।

Ayushman Bharat Scam: 2 का पंजीयन निरस्त

फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्डधारकों से 32 निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिक राशि वसूली की शिकायत मिली है। इसमें दो का पंजीयन निरस्त किया, तो चार ने राशि वापस की है। यह जवाब स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने पिछले दिनों विधानसभा में शीतकालीन सत्र में विधायक अंबिका मरकाम के प्रश्न के जवाब में दिए हैं।

बता दें कि विधायक मरकाम ने मंत्री से पूछा था कि प्रदेश के कितनी निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिक शुल्क वसलने और अन्य तरह की अनियमितताओं की शिकायतें एक साल में मिली हैं और क्या कार्रवाई हुई है?

32 अस्पतालों के खिलाफ अधिक राशि वसूलने की शिकायतें

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जवाब में बताया कि प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत एक वर्ष में कुल 47 निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। इसमें 32 अस्पतालों के खिलाफ मरीजों से अधिक राशि वसूलने और अन्य तरह की अनियमितताओं की 47 शिकायतें मिली हैं।

इसमें दो शिकायतों में पंजीयन निरस्त, दो में तीन माह के लिए निलंबन, 4 शिकायतों में राशि वापसी, तीन में चेतावनी पत्र, दो शिकायत वापस ली गई, एक शिकायत में उपचार जारी करने के लिए पत्र जारी किया गया, वहीं, 11 शिकायतें सही नहीं पाई। जबकि 22 शिकायतें सीएमएचओ से जांच रिपोर्ट लंबित हैं।

निजी अस्पतालों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी

मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि योजना में अतिरिक्त राशि लिए जाने का प्रावधान नहीं है। जो पैकेज निर्धारित है, उसी में इलाज करना होता है। योजना अंतर्गत अस्पतालों में उपचार की दर, शुल्क सूची, योजना की पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। योजना में पंजीकृत अस्पतालों में आयुष्मान हेल्पडेस्क में उपचार पैकेज दर सूची उपलब्ध होती है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

Ayushman Bharat Scam: यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस इलाज प्रदान करती है। इसमें परिवार के आकार या सदस्य की उम्र की कोई सीमा नहीं होती और सभी पूर्व-मौजूदा बीमारियां भी कवर होती हैं।

Published on:

27 Dec 2025 10:10 am

रायपुर

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Rajya Sabha seats: राज्यसभा की 2 सीटें होंगी खाली! कांग्रेस-BJP में आदिवासी चेहरे को लेकर सियासी जोड़-तोड़ शुरू

कांग्रेस-BJP में सियासी जोड़-तोड़ शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Electricity Bill: एक क्लिक में कट रही बिजली, सॉफ्टवेयर सिस्टम से 20 हजार कनेक्शन बंद

सॉफ्टवेयर से बिजली बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

टीआई प्रणाम विवाद के बीच धीरेंद्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का हमला, शास्त्रार्थ की दी खुली चुनौती

भूपेश ने पंडित शास्त्री को शास्त्रार्थ की दी चुनौती (photo source- Patrika)
रायपुर

टोपी-जूते उतारकर टीआई ने धीरेंद्र शास्त्री को किया प्रणाम, वायरल VIDEO पर मचा बवाल

टीआई का धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम (photo source- Patrika)
रायपुर

1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों की टाइमिंग, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल, देखें..

raipur railway station, Train Timing change
रायपुर
