PM Modi Raipur Visit: PM मोदी का छत्तीसगढ़ प्रेम छलका, बोले- यहां की मिट्टी ने मुझे गढ़ा, यह भूमि मेरा आशीर्वाद है…

प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए X हैंडल में लिखा- छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।