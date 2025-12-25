Rahul Gandhi in CG: इस दिन छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी, तैयारियों का दौर शुरू,बदलेगा सियासी माहौल

कोंग्रेस नेता राहुल गाँधी (Photo AI Image)
Rahul Gandhi in CG: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की संभावना जताई जा रही है। उनके आगमन को लेकर पार्टी संगठन में तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक कांग्रेस की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी की 15 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी प्रदेश आगमन की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हाल ही में नियुक्त किए गए नए जिलाध्यक्षों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर या सरगुजा संभाग में आयोजित किया जा सकता है। दोनों ही क्षेत्रों को पार्टी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यहां नए जिलाध्यक्षों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों, जनसंपर्क और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही दिल्ली जाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर समय और तारीख को अंतिम रूप देंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग