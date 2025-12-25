Rahul Gandhi in CG: इस दिन छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी, तैयारियों का दौर शुरू,बदलेगा सियासी माहौल

Rahul Gandhi in CG: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की संभावना जताई जा रही है। उनके आगमन को लेकर पार्टी संगठन में तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक कांग्रेस की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं।