CG News: छत्तीसगढ़ बंद पर CM साय बोले- गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत…

CG News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जारी बहस और छत्तीसगढ़ बंद के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी की गरीबी, अशिक्षा और निर्धनता का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वह अलग बात है, लेकिन दबाव, लोभ या मजबूरी के जरिए कराया गया धर्मांतरण गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व समाज ने इसी भावना के साथ इसका विरोध किया है।