25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ बंद पर CM साय बोले- गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत…

CG News: धर्मांतरण को लेकर जारी बहस और छत्तीसगढ़ बंद के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी की गरीबी, अशिक्षा और निर्धनता का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 25, 2025

गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत(photo-patrika)

गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जारी बहस और छत्तीसगढ़ बंद के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी की गरीबी, अशिक्षा और निर्धनता का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वह अलग बात है, लेकिन दबाव, लोभ या मजबूरी के जरिए कराया गया धर्मांतरण गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व समाज ने इसी भावना के साथ इसका विरोध किया है।

CG News: अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 115 अटल परिसरों का लोकार्पण

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 115 अटल परिसरों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। उन्हीं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। राज्य आज उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। शहरी क्षेत्रों में 115 स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है।

छत्तीसगढ़ में जल्द बनेगा धर्मांतरण कानून: पुरंदर मिश्रा

धर्मांतरण को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन धर्मांतरण जैसी समस्या का नहीं। इसके लिए समाज को लोभ और प्रलोभन का त्याग करना होगा। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा।

मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ पर संयम की अपील

मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ की घटना पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग अति उत्साह में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं, जो कानून की समझ नहीं रखते। ऐसे मामलों में संयम जरूरी है।

SIR पर कांग्रेस पर तंज

SIR (विशेष पुनरीक्षण) को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र के कारण लोगों के नाम कटे हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा और उसी दौरान आयोग से कहा गया था कि किसी का वोट न काटा जाए। भूपेश बघेल के सवालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां लाकर बसाए गए।

राज्य में धर्मांतरण, सुशासन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर ठोस नीतिगत और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ बंद पर CM साय बोले- गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nursing Admission 2025: नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन की तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगा मौका

नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन की तारीख बढ़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान
रायपुर

Rahul Gandhi in CG: इस दिन छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी, तैयारियों का दौर शुरू,बदलेगा सियासी माहौल

Rahul Gandhi in CG: इस दिन छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी, तैयारियों का दौर शुरू,बदलेगा सियासी माहौल
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

CG News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.