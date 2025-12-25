Nursing Admission 2025: नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन की तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगा मौका

Nursing Admission 2025: पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में यह क्रम लगातार दोहराया जा रहा है। हर साल 30 हजार से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद नर्सिंग कॉलेजों में सीटें नहीं भर पाती हैं। ऐसे में प्रवेश परीक्षा में 'फेल' या कम परसेंटाइल वाले छात्रों को भी प्रवेश देने के लिए पर्दे के पीछे से दबाव बनाया जाता है। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई. कॉलेज संचालकों की मांग पर विभाग ने पहले ही न सिर्फ परसेंटाइल कम करने बल्कि एडमिशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा था।