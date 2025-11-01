छत्तीसगढ़ के नए ‘इको-फ्रेंडली’ विधानसभा का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, कहा- यहां के लोगों ने मेरे जीवन को गढ़ा…

PM Modi IN Chhattisgarh (photo source- ANI)
PM Modi IN Chhattisgarh Rajyotsav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उपमुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण किया, जिसे ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है।
नई विधानसभा की मंच से पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। मेरे लिए अहम दिन है। मेरा पिछले कई दशकों से इस भूमि से आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत सीखने मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। एक क्षण में छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं।
75 साल पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मो़हन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोटाय, रघुराज जी को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। आज जब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा है, मैं इसका भी साक्षी बन रहा हूं। 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है।
इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि यह कोई साधारण दिन नहीं है बल्कि ऐसा अवसर है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। छत्तीसगढ़ को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह और सम्मान मिलता रहा। 25 साल पहले आज ही के दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और छ्त्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आज छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा हो चुका है जो विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्माकुमारी के ‘शांति शिखर’ का उद्घाटन किया, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया।
PM Modi IN Chhattisgarh Rajyotsav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'गिफ्ट ऑफ लाइफ' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत की।
