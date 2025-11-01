हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं… ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ब्रह्माकुमारी आश्रम पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां ब्रह्माकुमारीज "शांति शिखर" ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव और पूरी कैबिनेट मौजूद हैं। बता दें ब्रह्माकुमारी आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कहा कि हमारे यहां कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता।