हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं… ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। PM मोदी ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया।

2 min read
रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 01, 2025

PM Modi Raipur Visit (photo source- ANI)

PM Modi Raipur Visit (photo source- ANI)

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ब्रह्माकुमारी आश्रम पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां ब्रह्माकुमारीज "शांति शिखर" ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव और पूरी कैबिनेट मौजूद हैं। बता दें ब्रह्माकुमारी आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कहा कि हमारे यहां कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता।

PM Modi Raipur Visit: पीएम ने राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी

वहीं ब्रम्हकुमारी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। आज विशेष दिन है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हुए हैं। मोदी ने कहा कि आज देश के कई और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। राज्य के विकास में देश का विकास है।

प्रधानमंत्री ने ब्रह्मकुमारीस के लिए जताया आभार

प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब भी मैं दुनिया के विभिन्न देशों में गया हूं, मुझे हर जगह ब्रम्ह कुमारिस के लोग मिले हैं। इससे मुझे न केवल अपनेपन का अहसास होता है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं: पीएम मोदी

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं और स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते हैं। हमारे यहां धार्मिक अनुष्ठान विश्व कल्याण की भावना से होते हैं। इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी योगिनी जी का मार्गदर्शन, मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है।

मोदी ने कहा कि आज देश के कई और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। राज्य के विकास में देश का विकास है। मोदी ने कहा कि इसी मंत्र पर चलते हुए भारत को हम विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस अहम यात्रा में ब्र्म्हकुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा सौभाग्य रहा है कि बीते कई दशकों से मैं जुड़ा हुआ हूं।

Published on:

01 Nov 2025 12:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं… ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में PM मोदी का बड़ा बयान

