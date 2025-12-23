हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, हाल ही में पत्रिका को दिए लंबे इंटरव्यू में कही थी यह बात

उस समय सडक़ पर ठेले वाले रहते थे, कार्बाइड का लैंप जलाकर वहां रोशनी करते थे। उस रोशनी में मुझे चांदी का रुपया मिला। जार्ज पंचम का या किसी का था। वो रुपया लेकर मैं अम्मा के पास गया। कहा अम्मा, मुझे लगता है कि ये रुपया चांदी का है, इसका क्या करूं, अम्मा ने कहा ऐसा करो, इसकी जितनी कंदी मिलती है, वो सारी कंदी सडक़ के किनारे दूर तक बिछा दो, ताकि आज, कल, परसों गाय जो हैं उसे खा लेंगी। इस तरह की यादें मुझे बचपन की तरफ लौटा देती हैं। जब कोई पूछता है। लेकिन बिना पूछे मैं उस तरफ लौट नहीं पाता। मैं वर्तमान में ही रह जाता हूं, इसलिए आपके पूछने से फिर मैं लौट गया। ऐसे दूसरों के पूछने पर ही मेरी कोई बात वहां तक पहुंच पाती है।