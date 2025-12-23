SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फटाफट चेक करें अपना नाम

छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे ( Photo - AI )
SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले फेस का काम पूरा होने के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से 27 लाख 34 हजार 817 वोटरों के नाम हटा दिए गए। वहीं एसआईआर के दौरान कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) एकत्र किए गए।
राज्य निर्वाचान आयोग के अनुसार 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता शिफ्टेड या फिर अनुपस्थित पाए गए। 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता ऐसे मिले जो एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे।
पहले रायपुर में कुल 1923 मतदान केंद्र थे, जिसमें बलौदा बाजार क्षेत्र के 110 केंद्र भी शामिल थे। अब यह संख्या बढ़कर 2484 हो गई है। इस बदलाव से मतदाताओं को मतदान करना आसान हो जाएगा। विधानसभाओं में यह वृद्धि अलग-अलग है, जैसे बलौदा बाजार में 110 से बढ़कर 117, धरसीवां में 254 से 302, रायपुर ग्रामीण में 327 से 491, रायपुर नगर पश्चिम में 283 से 385, रायपुर नगर उत्तर में 204 से 259, रायपुर नगर दक्षिण में 253 से 344, आरंग में 251 से 305 और अभनपुर में 241 से 281 केंद्र हो गए हैं। कुल मिलाकर 561 नए केंद्र जोड़े गए हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। लिस्ट में आप अपना नाम अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), जिले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं।
दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफिकेशन 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक होंगे। अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। इस रिपोर्ट में पढ़िए अगर आपका नाम हटा दिया गया है तो उसे कैसे जुड़वाएं, अपना नाम कैसे सर्च करें, SIR में हिस्सा लेना आपके लिए क्यों जरूरी है, और दूसरी जरूरी डिटेल्स।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग