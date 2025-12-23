SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फटाफट चेक करें अपना नाम

पहले रायपुर में कुल 1923 मतदान केंद्र थे, जिसमें बलौदा बाजार क्षेत्र के 110 केंद्र भी शामिल थे। अब यह संख्या बढ़कर 2484 हो गई है। इस बदलाव से मतदाताओं को मतदान करना आसान हो जाएगा। विधानसभाओं में यह वृद्धि अलग-अलग है, जैसे बलौदा बाजार में 110 से बढ़कर 117, धरसीवां में 254 से 302, रायपुर ग्रामीण में 327 से 491, रायपुर नगर पश्चिम में 283 से 385, रायपुर नगर उत्तर में 204 से 259, रायपुर नगर दक्षिण में 253 से 344, आरंग में 251 से 305 और अभनपुर में 241 से 281 केंद्र हो गए हैं। कुल मिलाकर 561 नए केंद्र जोड़े गए हैं।