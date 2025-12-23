23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फटाफट चेक करें अपना नाम

SIR in Chhattisgarh: राज्य निर्वाचन आयोग ने आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। सूची से 27 लाख 34 हजार 817 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 23, 2025

SIR in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे ( Photo - AI )

SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले फेस का काम पूरा होने के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से 27 लाख 34 हजार 817 वोटरों के नाम हटा दिए गए। वहीं एसआईआर के दौरान कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) एकत्र किए गए।

SIR in Chhattisgarh: 6 लाख 42 हजार 234 वोटरों की मौत

राज्य निर्वाचान आयोग के अनुसार 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता शिफ्टेड या फिर अनुपस्थित पाए गए। 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता ऐसे मिले जो एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे।

SIR in Chhattisgarh: रायपुर में एसआईआर

पहले रायपुर में कुल 1923 मतदान केंद्र थे, जिसमें बलौदा बाजार क्षेत्र के 110 केंद्र भी शामिल थे। अब यह संख्या बढ़कर 2484 हो गई है। इस बदलाव से मतदाताओं को मतदान करना आसान हो जाएगा। विधानसभाओं में यह वृद्धि अलग-अलग है, जैसे बलौदा बाजार में 110 से बढ़कर 117, धरसीवां में 254 से 302, रायपुर ग्रामीण में 327 से 491, रायपुर नगर पश्चिम में 283 से 385, रायपुर नगर उत्तर में 204 से 259, रायपुर नगर दक्षिण में 253 से 344, आरंग में 251 से 305 और अभनपुर में 241 से 281 केंद्र हो गए हैं। कुल मिलाकर 561 नए केंद्र जोड़े गए हैं।

ऐसे चेक करें अपना नाम

ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। लिस्ट में आप अपना नाम अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), जिले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं।

दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफिकेशन 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक होंगे। अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। इस रिपोर्ट में पढ़िए अगर आपका नाम हटा दिया गया है तो उसे कैसे जुड़वाएं, अपना नाम कैसे सर्च करें, SIR में हिस्सा लेना आपके लिए क्यों जरूरी है, और दूसरी जरूरी डिटेल्स।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 07:19 pm

Published on:

23 Dec 2025 07:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फटाफट चेक करें अपना नाम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, पीएम और सीएम ने जताया गहरा दुःख

CG News: महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जताया गहरा दुःख
रायपुर

Year Endar 2025: साल 2025 में हुए आगजनी की बड़ी घटनाएं, 12 लोगों की जिन्दा जलकर मौत

Year Endar 2025: साल 2025 में हुए आगजनी की बड़ी घटनाएं, 12 लोगों की जिन्दा जलकर मौत
रायपुर

छत्तीसगढ़ स्किल टेक में कौशल-आधारित निवेश को मिली नई गति, 13,690 करोड़ रुपये के स्किलिंग-लिंक्ड निवेश आकर्षित

छत्तीसगढ़ स्किल टेक में कौशल-आधारित निवेश को मिली नई गति, 13,690 करोड़ रुपये के स्किलिंग-लिंक्ड निवेश आकर्षित
रायपुर

ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Vinod Kumar Shukla has passed away
रायपुर

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.