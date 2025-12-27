CG Electricity Bill: एक क्लिक में कट रही बिजली, सॉफ्टवेयर सिस्टम से 20 हजार कनेक्शन बंद

वहीं बिल जमा करने के बाद लाइट वापस आने में दो से तीन घंटे का वक्त लग रहा है। बिजली कटने के नए फार्मूले से लोग परेशान हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्मार्ट मीटर में लाइट जलती रहती है, लेकिन घरों तक सप्लाई नहीं पहुंचती। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के सॉफ्टवेयर के जरिए बकाया कनेक्शन पर बिजली कट करने का ट्रॉयल चल रहा है। सिस्टम में सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है। कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को दी गई है।