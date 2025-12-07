7 दिसंबर 2025,

रविवार

रायपुर

छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, ग्रामीणों ने की टॉवर की पूजा, मना जश्न

CG News: छत्तीसगढ़ के दूरस्त गांवों में अब सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य सुविधाएं तेजी से पहुंची रही है। इसी का नतीजा है कि सालों के इंतजार के बाद बीजापुर के एक गांव में मोबाइल नेटवर्क लगा…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 07, 2025

CG News

कोंडापल्ली में पहली बार मोबाइल नेटवर्क, गांव में उत्सव का माहौल ( Photo - DPR Chhattisgarh )

CG News: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बीजापुर जिले में स्थित एक घने वनांचल गांव कोंडापल्ली में पहली बार मोबाइल टॉवर लगा है। जबकि इस गांव में वर्षों से सडक़, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं। वहीं, अब जब गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क आया तो ग्रामीणों में अभूतपूर्व उत्सव का माहौल देखने को मिला। ( CG News ) जैसे ही टॉवर के सक्रिय होने की घोषणा हुई, ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी रैली के रूप में टॉवर स्थल तक पहुंचे। ग्रामीणों ने पारंपरिक विधि से टॉवर की पूजा-अर्चना की गई। मांदर की थाप पर लोग भावुक होकर नाच उठे।

CG News: बोलेे- दुनिया से वास्तविक जुड़ाव

इस उत्सव में केवल कोंडापल्ली ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि यह उनके लिए केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से पहला वास्तविक जुड़ाव है। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने भी ग्रामीणों की खुशी में शामिल होकर मिठाइयां वितरित कीं।

अब मोबाइल नेटवर्क ग्रामीणों के लिए बैंकिंग, आधार, राशन, स्वास्थ्य योजनाओं, पेंशन और शैक्षणिक सुविधाओं का प्रवेश-द्वार बनेगा। बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित नियद नेल्लानार योजना के तहत सडक़, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग, संचार सहित प्रशासनिक सेवाओं को तेजी से पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

दो साल में 728 नए टॉवर

पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में 728 नए टॉवर स्थापित किए गए हैं। इनमें 116 एलडब्ल्यूई कार्यक्रम से, 115 आकांक्षी जिलों में, और 467 टॉवर 4% नेटवर्क के रूप में लगाए गए हैं। साथ ही 449 टॉवरों का 2 % से 4% में उन्नयन किया गया है।

दो महीने पहले पहुंची बिजली

गांव में दो महीने पहले ही पहली बार विद्युत लाइन पहुंची है। बिजली आने के बाद से बच्चों की पढ़ाई, छोटे व्यवसाय और ग्रामीण जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि बस्तर का हर गांव-हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, डिजिटल सुविधाओं तक पहुंचे और अवसरों के नए द्वार उनके लिए खुलें। यह सिर्फ संचार की शुरुआत नहीं, बल्कि विश्वास, बदलाव और नई संभावनाओं के युग का आरंभ है।

Updated on:

07 Dec 2025 03:11 pm

Published on:

07 Dec 2025 03:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, ग्रामीणों ने की टॉवर की पूजा, मना जश्न

