छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, ग्रामीणों ने की टॉवर की पूजा, मना जश्न

CG News: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बीजापुर जिले में स्थित एक घने वनांचल गांव कोंडापल्ली में पहली बार मोबाइल टॉवर लगा है। जबकि इस गांव में वर्षों से सडक़, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं। वहीं, अब जब गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क आया तो ग्रामीणों में अभूतपूर्व उत्सव का माहौल देखने को मिला। ( CG News ) जैसे ही टॉवर के सक्रिय होने की घोषणा हुई, ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी रैली के रूप में टॉवर स्थल तक पहुंचे। ग्रामीणों ने पारंपरिक विधि से टॉवर की पूजा-अर्चना की गई। मांदर की थाप पर लोग भावुक होकर नाच उठे।