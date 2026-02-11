Land Guideline: 10 दिन बाद भी जमीन की नई गाइडलाइन अपलोड नहीं, हजारों रजिस्ट्रियां अटकी

रायपुर जिला पंजीयन कार्यालय में अब तक सैकड़ों अप्वाइंटमेंट कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 30 जनवरी के पहले के अप्वाइंटमेंट ले रखे थे, उन्होंने नई दर जारी होने के बाद अप्वाइंटमेंट कैंसिल करा दिया, क्योंकि संशोधित दर से पहले लिए अप्वाइमेंट में पुराने दर के अनुसार ही रजिस्ट्रयां होती, लेकिन दर में कमी के बाद सभी ने अप्वाइंटमेंट कैंसिल कर दिया। अब यह फिर से नए अप्वाइंटमेंट लेने के बाद भी नई दरें अपलोड नहीं की गई हैं।