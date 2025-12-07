CG Video Viral: अब जंगल छोड़ मंदिर में घुसा हाथी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, देखें Video

इस घटना को देखते हुए हाथी मित्र दल ने पुसल्दा, एडू, खेदापाली, बहेरामुड़ा, चीतापाली, रामनगर क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को सावधान किया। इसके साथ ही आने-जाने वाले मार्गों पर खास सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रायगढ़ जिले में हाथियों की मौजूदगी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं, और ऐसे में हाथी मित्र दल की त्वरित और सतर्क कार्रवाई से एक बड़ी घटना को टाल दिया गया है।