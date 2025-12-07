CG Video Viral: अब जंगल छोड़ मंदिर में घुसा हाथी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, देखें Video

CG Video Viral: अब जंगल छोड़ मंदिर में घुसा हाथी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, देखें Video(photo-patrika)
CG Video Viral: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एडू परिसर में शनिवार रात एक दंतैल हाथी गांव के ठाकुर देवरास मंदिर में घुस आया। CCTV फुटेज में हाथी को मंदिर का गेट तोड़ते हुए और अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है। हाथी ने कुछ देर तक मंदिर में खाने की तलाश की, लेकिन उसकी हरकतों को देख हाथी मित्र दल के सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई की।
दंतैल की जानकारी मिलने के बाद हाथी मित्र दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और सायरन बजाकर उसे जंगल की ओर भगाया। यह घटना शनिवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास हुई। हाथी मित्र दल के मुताबिक, हाथी ने गांव के हरीशचंद राठिया के घर का गेट तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते उसे जंगल की ओर लौटने में सफलता मिल गई।
इस घटना को देखते हुए हाथी मित्र दल ने पुसल्दा, एडू, खेदापाली, बहेरामुड़ा, चीतापाली, रामनगर क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को सावधान किया। इसके साथ ही आने-जाने वाले मार्गों पर खास सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रायगढ़ जिले में हाथियों की मौजूदगी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं, और ऐसे में हाथी मित्र दल की त्वरित और सतर्क कार्रवाई से एक बड़ी घटना को टाल दिया गया है।
