शीतकालीन सत्र से पहले गरमाई राजनीति! कांग्रेस पर BJP का तीखा वार- मच्छर–मक्खी पार्टी… तर्क और तथ्य में दम नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्राकर ने उन्हें “बंगाल की ताड़का और सुरसा” तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ममता यह भ्रम न रखें कि देश उनकी धमकी से चलेगा- “वह केवल कांग्रेस को धमका सकती हैं, भाजपा को नहीं। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल को कुछ खास नहीं दिया है, इसलिए उन्हें पहले अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए।