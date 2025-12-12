शीतकालीन सत्र से पहले गरमाई राजनीति! कांग्रेस पर BJP का तीखा वार- मच्छर–मक्खी पार्टी… तर्क और तथ्य में दम नहीं(photo-patrika)
CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है, और उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान रणनीति तैयार किए जाने की खबरों के बीच भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया।
चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी रणनीति बना ले, “उनके तथ्य और तर्कों में दम नहीं रहता।” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सत्र के दौरान प्रदर्शन धीमी गति वाले समाचार जैसा होता है- “थोड़ा सुने और वापस आ जाएं।”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्राकर ने उन्हें “बंगाल की ताड़का और सुरसा” तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ममता यह भ्रम न रखें कि देश उनकी धमकी से चलेगा- “वह केवल कांग्रेस को धमका सकती हैं, भाजपा को नहीं। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल को कुछ खास नहीं दिया है, इसलिए उन्हें पहले अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चंद्राकर ने कहा, “मच्छर या मक्खी काटे तो खुजली होती है… कांग्रेस को भी खुजली होती है तो कोर्ट पहुंच जाती है। जैसे कह रहे हों- चलो कोर्ट में चाय पी लेते हैं।” विधानसभा सत्र के पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से तीखे बयानों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है।
