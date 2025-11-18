CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग...(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब एसआईआर के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कॉल करके एसआईआर के फार्म के नाम पर ओटीपी मांगा जा रहा है।
दरअसल इसके जरिए एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर ऑनलाइन ठगी करने की तैयारी है। शहर में कई लोगों के पास इस तरह के कॉल आ चुके हैं। हालांकि वे साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए। अपनी सतर्कता के चलते ठगी के शिकार होने से बच गए हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची अपडेट किया जा रहा है।
इसका फायदा उठाने साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग एसआईआर फार्म या इसी नाम से कॉल करके आपसे ओटीपी नंबर मांगते हैं। इसके बाद झांसा देकर एसआईआर फाइल नाम से फर्जी एसआईआर डॉट.एपीके इंस्टाल कराते हैं। इस दौरान ठग सरकारी जैसे दिखने वाले नामों और लोगो का इस्तेमाल करते है। यह देखकर कोई भी भ्रमित हो जाता है।
साइबर ठग किसी भी तरह से एपीके फाइल इंस्टाल करवाने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। इसके जरिए फोटो, वीडियो, फोन बुक आदि डेटा ले सकता है। अगर ऑनलाइन भुगतान का सिस्टम एक्टिव होता है, तो बैंक खाते से पूरी रकम निकाल लेते हैं।
अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए फाइल को ओपन न करें। पहले उसकी जांच कर लें। एसआईआर से जुड़े कॉल, फार्म आदि आने पर पहले अलिधकारी, बीएलओ आदि से चर्चा कर लें। इसके बाद ही कोई कदम उठाएं। साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को भ्रमित करते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की ठगी होने पर तत्काल शिकायत करें।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग