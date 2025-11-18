CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग…

अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए फाइल को ओपन न करें। पहले उसकी जांच कर लें। एसआईआर से जुड़े कॉल, फार्म आदि आने पर पहले अलिधकारी, बीएलओ आदि से चर्चा कर लें। इसके बाद ही कोई कदम उठाएं। साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को भ्रमित करते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की ठगी होने पर तत्काल शिकायत करें।