Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग…

CG Fraud News: रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब एसआईआर के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 18, 2025

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग...(photo-patrika)

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब एसआईआर के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कॉल करके एसआईआर के फार्म के नाम पर ओटीपी मांगा जा रहा है।

दरअसल इसके जरिए एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर ऑनलाइन ठगी करने की तैयारी है। शहर में कई लोगों के पास इस तरह के कॉल आ चुके हैं। हालांकि वे साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए। अपनी सतर्कता के चलते ठगी के शिकार होने से बच गए हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची अपडेट किया जा रहा है।

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट करने का चल रहा काम

इसका फायदा उठाने साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग एसआईआर फार्म या इसी नाम से कॉल करके आपसे ओटीपी नंबर मांगते हैं। इसके बाद झांसा देकर एसआईआर फाइल नाम से फर्जी एसआईआर डॉट.एपीके इंस्टाल कराते हैं। इस दौरान ठग सरकारी जैसे दिखने वाले नामों और लोगो का इस्तेमाल करते है। यह देखकर कोई भी भ्रमित हो जाता है।

साइबर ठग किसी भी तरह से एपीके फाइल इंस्टाल करवाने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। इसके जरिए फोटो, वीडियो, फोन बुक आदि डेटा ले सकता है। अगर ऑनलाइन भुगतान का सिस्टम एक्टिव होता है, तो बैंक खाते से पूरी रकम निकाल लेते हैं।

अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए फाइल को ओपन न करें। पहले उसकी जांच कर लें। एसआईआर से जुड़े कॉल, फार्म आदि आने पर पहले अलिधकारी, बीएलओ आदि से चर्चा कर लें। इसके बाद ही कोई कदम उठाएं। साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को भ्रमित करते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की ठगी होने पर तत्काल शिकायत करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

माओवाद समाप्ति की ओर, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से ग्रामीणों को मिल रहा लाभ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

माओवाद समाप्ति की ओर, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से ग्रामीणों को मिल रहा लाभ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर

शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

पंडुम कैफे का शुभारंभ बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक – मुख्यमंत्री साय

पंडुम कैफे का शुभारंभ बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक – मुख्यमंत्री साय
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर कड़ी निगरानी, पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान पर प्रशासन की सख्ती…

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर कड़ी निगरानी, पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान पर प्रशासन की सख्ती...(photo-patrika)
रायपुर

सरकार का बड़ा फ़ैसला! मेडिकल कॉलेजों में स्थायी भर्ती शुरू, फैकल्टी की भारी कमी दूर होने की उम्मीद…

सरकार का बड़ा फ़ैसला! मेडिकल कॉलेजों में स्थायी भर्ती शुरू, फैकल्टी की भारी कमी दूर होने की उम्मीद...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.