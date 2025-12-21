छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।