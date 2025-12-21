21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी…

CG News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी को मंजूरी दे दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

CG News: मार्कफेड के जरिए होगी खरीदी, 222 केंद्र तैयार

राज्य में दलहन-तिलहन की उपार्जन प्रक्रिया मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। खरीफ सीजन के दौरान अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

MSP दरें (वर्ष 2025-26)

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत अरहर (तुअर) का MSP ₹8,000 प्रति क्विंटल, मूंग ₹8,768 प्रति क्विंटल, उड़द ₹7,800 प्रति क्विंटल, मूंगफली ₹7,800 प्रति क्विंटल और सोयाबीन ₹5,328 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त कोटा भी जारी किया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।

पंजीयन प्रक्रिया शुरू

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, वे नजदीकी सहकारी समिति में जाकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी और उन्हें उनकी उपज का सुनिश्चित मूल्य प्राप्त होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 12:38 pm

Published on:

21 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी
रायपुर

Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
रायपुर

लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी

रायपुर

मेडिकल स्टोर संचालक के घर से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश, घने कोहरे से यातायात प्रभावित

छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.