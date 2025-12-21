21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Illegal Warehouse: अवैध दवा भंडारण का भंडाफोड़! कारोबारी के घर से 50 लाख की दवाइयां जब्त

Illegal Warehouse: सारंगढ़ में ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने एक कारोबारी के घर पर छापा मारकर लगभग 50 लाख रुपये की दवाइयां जब्त की हैं। आरोपी ने घर को अवैध गोदाम बना रखा था।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 21, 2025

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)

Illegal Warehouse: गोगो के ट्रांसपोर्ट में पकड़े गए नकली दवाओं के मामले में, ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम सारंगढ़ पहुंची और सरस्वती मेडिकल स्टोर्स के मालिक के घर पर छापा मारा, जहां से लगभग पचास लाख रुपए की दवाएं बरामद की गईं। कारोबारी ने अपने घर को दवाओं का अवैध गोदाम बना रखा था। ज़्यादातर दवाएं दर्द निवारक, खांसी के सिरप और सर्दी-जुकाम की दवाएं थीं, और जेनेरिक थीं। यह कारोबारी नकली दवाओं के मामले में भी संदिग्ध है। (सारंगढ़ में एक अवैध गोदाम से 50 लाख रुपये की दवाएं ज़ब्त)

Illegal Warehouse: ड्रग डीलर के खिलाफ कार्रवाई

शनिवार को रायपुर और रायगढ़ से फूड इंस्पेक्टरों की एक टीम ने सारंगढ़ के ड्रग डीलर खेमराम केसरवानी के घर पर छापा मारा। केसरवानी ने अपनी दवा की दुकान के अलावा, अपने घर के पीछे बने एक गोदाम में लाखों रुपये की दवाएं जमा कर रखी थीं। उनके पास इन दवाओं के खरीदने के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और न ही उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इसे अवैध स्टोरेज का मामला मानते हुए, जांच टीम ने ड्रग डीलर के खिलाफ कार्रवाई की है।

कुछ दिन पहले भी उनकी दवा की दुकान से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की गई थीं, जिनका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। खेमराम गोगांव की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ज़ब्त नकली दवाओं के मामले में भी संदिग्ध है। उसके मोबाइल फोन से संबंधित दवा की एक तस्वीर मिली है, जिसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने ज़ब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध ड्रग डीलर के मेडिकल स्टोर और गोगांव की ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिले बिलों पर लिखे प्रतिष्ठान का नाम एक ही है। इसी आधार पर जांच टीम अपनी पूछताछ के तहत उस जगह पहुंची।

आगे जांच के लिए इंदौर तक जाएगी टीम

Illegal Warehouse: फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोलर दीपक अग्रवाल के निर्देशों पर, रायपुर जिले के असिस्टेंट कंट्रोलर संजय नेताम और टेकचंद धीरहे, साथ ही रायगढ़ के विजय राठौर, अंकित राठौर और सविता रानी साई की एक टीम ने यह छापा मारा। नकली दवाओं के मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, और वे आगे की जांच के लिए इंदौर जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 11:48 am

Published on:

21 Dec 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Illegal Warehouse: अवैध दवा भंडारण का भंडाफोड़! कारोबारी के घर से 50 लाख की दवाइयां जब्त

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)
रायपुर

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी
रायपुर

Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
रायपुर

लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी

रायपुर

ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश, घने कोहरे से यातायात प्रभावित

छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.