Illegal Warehouse: अवैध दवा भंडारण का भंडाफोड़! कारोबारी के घर से 50 लाख की दवाइयां जब्त

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)
Illegal Warehouse: गोगो के ट्रांसपोर्ट में पकड़े गए नकली दवाओं के मामले में, ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम सारंगढ़ पहुंची और सरस्वती मेडिकल स्टोर्स के मालिक के घर पर छापा मारा, जहां से लगभग पचास लाख रुपए की दवाएं बरामद की गईं। कारोबारी ने अपने घर को दवाओं का अवैध गोदाम बना रखा था। ज़्यादातर दवाएं दर्द निवारक, खांसी के सिरप और सर्दी-जुकाम की दवाएं थीं, और जेनेरिक थीं। यह कारोबारी नकली दवाओं के मामले में भी संदिग्ध है। (सारंगढ़ में एक अवैध गोदाम से 50 लाख रुपये की दवाएं ज़ब्त)
शनिवार को रायपुर और रायगढ़ से फूड इंस्पेक्टरों की एक टीम ने सारंगढ़ के ड्रग डीलर खेमराम केसरवानी के घर पर छापा मारा। केसरवानी ने अपनी दवा की दुकान के अलावा, अपने घर के पीछे बने एक गोदाम में लाखों रुपये की दवाएं जमा कर रखी थीं। उनके पास इन दवाओं के खरीदने के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और न ही उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इसे अवैध स्टोरेज का मामला मानते हुए, जांच टीम ने ड्रग डीलर के खिलाफ कार्रवाई की है।
कुछ दिन पहले भी उनकी दवा की दुकान से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की गई थीं, जिनका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। खेमराम गोगांव की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ज़ब्त नकली दवाओं के मामले में भी संदिग्ध है। उसके मोबाइल फोन से संबंधित दवा की एक तस्वीर मिली है, जिसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने ज़ब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध ड्रग डीलर के मेडिकल स्टोर और गोगांव की ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिले बिलों पर लिखे प्रतिष्ठान का नाम एक ही है। इसी आधार पर जांच टीम अपनी पूछताछ के तहत उस जगह पहुंची।
Illegal Warehouse: फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोलर दीपक अग्रवाल के निर्देशों पर, रायपुर जिले के असिस्टेंट कंट्रोलर संजय नेताम और टेकचंद धीरहे, साथ ही रायगढ़ के विजय राठौर, अंकित राठौर और सविता रानी साई की एक टीम ने यह छापा मारा। नकली दवाओं के मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, और वे आगे की जांच के लिए इंदौर जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग