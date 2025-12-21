Illegal Warehouse: अवैध दवा भंडारण का भंडाफोड़! कारोबारी के घर से 50 लाख की दवाइयां जब्त

कुछ दिन पहले भी उनकी दवा की दुकान से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की गई थीं, जिनका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। खेमराम गोगांव की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ज़ब्त नकली दवाओं के मामले में भी संदिग्ध है। उसके मोबाइल फोन से संबंधित दवा की एक तस्वीर मिली है, जिसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने ज़ब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध ड्रग डीलर के मेडिकल स्टोर और गोगांव की ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिले बिलों पर लिखे प्रतिष्ठान का नाम एक ही है। इसी आधार पर जांच टीम अपनी पूछताछ के तहत उस जगह पहुंची।