रायपुर

हाई-प्रोफाइल पार्टी में गैंगवार! लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस…

Techno Party in CG: नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस वक्त हिंसा और दहशत में तब्दील हो गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी(photo-patrika)

Techno Party in CG: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस वक्त हिंसा और दहशत में तब्दील हो गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि राहुल गवली गैंग ने पार्टी में मौजूद शुभम लेखवानी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया और होटल परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

Techno Party in CG: तेज संगीत के बीच अचानक भड़की हिंसा

घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात तेज संगीत के बीच अचानक कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपियों ने खुलेआम लाठी और डंडों से हमला किया, जिससे पार्टी का माहौल पूरी तरह भयावह हो गया। अफरा-तफरी के बीच कई वाहन तोड़ दिए गए, जबकि होटल स्टाफ और मौजूद मेहमानों में दहशत फैल गई।

पुलिस पहुंची, आरोपी हो चुके थे फरार

सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने होटल परिसर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। मामले की जांच के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस हिंसक घटना के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित शुभम लेखवानी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

मंदिर हसौद थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मारपीट, तोड़फोड़ और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

नाइट पार्टियों की सुरक्षा पर सवाल

घटना के बाद नया रायपुर में आयोजित होने वाली नाइट पार्टियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और आयोजनों से जुड़े जानकारों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रायपुर

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 12:13 pm

Published on:

21 Dec 2025 12:09 pm

रायपुर

रायपुर

छत्तीसगढ़

MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)
रायपुर

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी
रायपुर

Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
रायपुर

मेडिकल स्टोर संचालक के घर से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश, घने कोहरे से यातायात प्रभावित

छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक (photo source- Patrika)
रायपुर
