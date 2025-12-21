हाई-प्रोफाइल पार्टी में गैंगवार! लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस…

Techno Party in CG: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस वक्त हिंसा और दहशत में तब्दील हो गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि राहुल गवली गैंग ने पार्टी में मौजूद शुभम लेखवानी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया और होटल परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।