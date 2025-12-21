हाई-प्रोफाइल पार्टी में गैंगवार! लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस…

लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी(photo-patrika)
Techno Party in CG: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस वक्त हिंसा और दहशत में तब्दील हो गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि राहुल गवली गैंग ने पार्टी में मौजूद शुभम लेखवानी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया और होटल परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात तेज संगीत के बीच अचानक कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपियों ने खुलेआम लाठी और डंडों से हमला किया, जिससे पार्टी का माहौल पूरी तरह भयावह हो गया। अफरा-तफरी के बीच कई वाहन तोड़ दिए गए, जबकि होटल स्टाफ और मौजूद मेहमानों में दहशत फैल गई।
सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने होटल परिसर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। मामले की जांच के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस हिंसक घटना के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित शुभम लेखवानी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
मंदिर हसौद थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मारपीट, तोड़फोड़ और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
घटना के बाद नया रायपुर में आयोजित होने वाली नाइट पार्टियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और आयोजनों से जुड़े जानकारों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
