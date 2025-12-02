Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG News: हमर राज पार्टी जिला अध्यक्ष की कार में रहस्यमयी आगजनी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा बदमाश… इलाके में फैली सनसनी

Balod arson case: सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू की कार को देर रात अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया। आगजनी में कार पूरी तरह जल गई है...

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 02, 2025

Breaking ( Patrika File Photo )

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू की कार को देर रात अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बूढ़ापारा वार्ड की है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

बता दें कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक पहले घर के अंदर झांकते हुए नजर आता है, फिर कार के पास पहुंचते ही अचानक आग भड़क उठती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही क्षणों में पूरा वाहन लपटों में घिर जाता है।

पुलिस जांच में जुटी

सुबह जब घरवालों ने बाहर देखा तो कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध की पहचान की कोशिश जारी है। पुलिस का कहना है कि आगजनी किसी साजिश का परिणाम हो सकती है। दूसरी ओर, इस घटना को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश और आगजनी के कारणों की जांच कर रही है।

Updated on:

02 Dec 2025 02:26 pm

Published on:

02 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: हमर राज पार्टी जिला अध्यक्ष की कार में रहस्यमयी आगजनी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा बदमाश… इलाके में फैली सनसनी

